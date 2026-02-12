Ajker Patrika
রাজনীতি

নিজ কেন্দ্রে হারলেন জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২: ৩৮
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৫ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. শফিকুর রহমান তাঁর নিজ ভোটকেন্দ্রে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে পরাজিত হয়েছেন।

ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মো. শফিকুল ইসলাম খানের কাছে মাত্র ৫ ভোটের ব্যবধানে হেরেছেন শফিকুর রহমান। গুরুত্বপূর্ণ এই কেন্দ্রে দুই প্রার্থীর মধ্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে।

বিষয়:

নির্বাচনভোটজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
