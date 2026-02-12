Ajker Patrika
ফেনী

ফেনীর তিন আসনে এগিয়ে ধানের শীষের প্রার্থীরা

ফেনী প্রতিনিধি
ফেনীর তিন আসনে এগিয়ে ধানের শীষের প্রার্থীরা
আবদুল আউয়াল মিন্টু, রফিকুল আলম মজনু, ও জয়নাল আবদিন। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনীর তিনটি আসনেই বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে বিএনপি। আজ বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় সূত্রে পাওয়া প্রাথমিক ফলাফলে এই তথ্য জানা গেছে। তবে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি।

ফেনী-১ (ফুলগাজী, পরশুরাম, ছাগলনাইয়া) আসনে মোট ১২১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৬০টির ফলাফল পাওয়া গেছে। এতে বিএনপি প্রার্থী মুন্সি রফিকুল আলম মজনু পেয়েছেন ৬৫ হাজার ৭১৫ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এস এম কামাল উদ্দিন পেয়েছেন ৩৯ হাজার ৮৪৯ ভোট।

ফেনী-২ (ফেনী সদর) আসনে ১৪৬টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৬২টির ফলাফলে বিএনপির প্রার্থী অধ্যাপক জয়নাল আবদিন ভিপি পেয়েছেন ৫৮ হাজার ১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু পেয়েছেন ৩১ হাজার ৯৮৩ ভোট।

ফেনী-৩ (দাগনভূঞা-সোনাগাজী) আসনে ১৬১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫৬টির ফলাফলে বিএনপির প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু (ধানের শীষ) পেয়েছেন ৫৪ হাজার ২৭৮ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্রার্থী ফখরুদ্দিন মানিক পেয়েছেন ৩৮ হাজার ৩২৬ ভোট।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ফেনীর তিনটি আসনে মোট ভোটার ১৩ লাখ ৩০ হাজার ৯২৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬ লাখ ৮৭ হাজার ৮৬৭ জন, নারী ৬ লাখ ৪৩ হাজার ৪৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৮ জন। জেলায় ৪২৮টি ভোটকেন্দ্র ও ২ হাজার ৪৩৯টি ভোটকক্ষে ভোট গ্রহণ চলছে।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনীর তিনটি আসনে মোট ২৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে ফেনী-১ আসনে সাতজন, ফেনী-২ আসনে ১১ জন এবং ফেনী-৩ আসনে আটজন প্রার্থী রয়েছেন।

বিষয়:

ফেনীচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনজেলার খবরধানের শীষত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
