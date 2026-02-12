Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুর-১ আসনে বিজয়ী বিএনপির এহছানুল হক মিলন

কচুয়া (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ২৩
চাঁদপুর-১ আসনে বিজয়ী বিএনপির এহছানুল হক মিলন
আ ন ম এহছানুল হক মিলন। ফাইল ছবি

চাঁদপুর-১ (কচুয়া) আসনে ১১০টি কেন্দ্রের ভোট গণনার ফলাফলে ধানের শীষ প্রতীকে বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বিশাল ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান (রাসেল) ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী এই আসনে ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ৩৩ হাজার ১ শত ৬২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্রার্থী মুহাদ্দিস আবু নছর আশরাফী পেয়েছেন ৬৭ হাজার ৭৭ ভোট।

প্রতিক্রিয়ায় প্রার্থী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, ‘আমার এই বিজয় কচুয়াবাসীর বিজয়। আমার এই বিজয় আপনাদের উৎসর্গ করলাম। আপনারা আমার প্রতি যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন, তার জন্য কচুয়াবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।’

বিষয়:

চট্টগ্রামকচুয়াত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
এলাকার খবর
