Ajker Patrika
ফেনী

ফেনী সীমান্তে ৬২ লাখ টাকার ভারতীয় শাড়ি জব্দ

ফেনী প্রতিনিধি
বস্তাভর্তি ভারতীয় শাড়ি উদ্ধার করছেন বিজিবি সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফেনী ব্যাটালিয়নের আওতাধীন সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৬২ লাখ ৭০ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় শাড়ি জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ রোববার (১০ মে) দুপুর ১২টার দিকে বিজিবির ফেনী ব্যাটালিয়ন (৪ বিজিবি) থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। তবে এসব পণ্য চোরাচালানে জড়িত ব্যক্তিদের আটক করা সম্ভব হয়নি।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ সকালে ফেনী ব্যাটালিয়নের (৪ বিজিবি) আওতাধীন অলিনগর বিওপির বিশেষ টহল দল চট্টগ্রাম জেলার জোরারগঞ্জ উপজেলার সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বিপুল ভারতীয় শাড়ি জব্দ করা হয়। জব্দ করা মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য ৬২ লাখ ৭০ হাজার টাকা। 

এ ব্যাপারে ফেনী-৪ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এম জিল্লুর রহমান বলেন, সীমান্তে নিরাপত্তারক্ষা, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান বন্ধে বিজিবির নানা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। জব্দ করা চোরাচালানের পণ্য শুল্ক অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

ফেনীভারতীয়অভিযানবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
