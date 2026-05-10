বাসার দরজা ভেঙে উদ্ধার হলো স্কুলশিক্ষিকার পচন ধরা মরদেহ

চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালির দেওয়ানজী পুকুরপাড়ে নিজ বাসার দরজা ভেঙে পলি চৌধুরী (৪৬) নামে এক স্কুলশিক্ষিকার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে মরদেহে পচন ধরেছে এবং শরীর কিছুটা ফুলে গেছে।
আজ রোববার বেলা ৩টায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শিক্ষিকা পলিয়া চৌধুরী অবিবাহিত ছিলেন এবং বাসায় একাই থাকতেন। তাঁর বাবা মারা গেছেন এবং মা দেশের বাইরে থাকেন।
ঘটনাস্থলে আসা কোতোয়ালি থানা সহকারী উপপরিদর্শক রাশেদুল ইসলাম বলেন, মারা যাওয়া নারী স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। টিনশেড বাসায় একাই থাকতেন। স্বজনদের সঙ্গে শনিবার সকাল থেকেই তার যোগাযোগ ছিল না। রোববার সকালে তাঁর পরিবারের লোকজন বাসায় এসে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ দেখে ৯৯৯ এ ফোন করে খবর দেয়।
এএসআই আরও বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় দরজা খোলে। পরে ঘরের ভেতরে মেঝেতে শুয়ে থাকা এবং মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।
মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা।
