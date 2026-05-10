রাজশাহীর আম নামানো শুরু হচ্ছে ১৫ মে

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
১৫ মে থেকে রাজশাহীর বাগানগুলোয় আম নামানো শুরু হবে। প্রথমেই আসবে গুটি জাতের আম। এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য উন্নতজাতের আম পাড়া শুরু হবে। পরিপক্ব আমের বাজারজাত নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন এ বছরও ‘ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার’ ঘোষণা করেছে।

আজ রোববার বেলা সোয়া ৩টায় রাজশাহীর জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম তাঁর কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার ঘোষণা করেন। এর আগে তিনি আমচাষি, ব্যবসায়ী ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ১৫ মে থেকে সব ধরনের গুটি আম নামানো যাবে। এরপর ২২ মে থেকে গোপালভোগ, ২৫ মে থেকে রানিপছন্দ ও লক্ষণভোগ, ৩০ মে থেকে হিমসাগর বা ক্ষীরশাপাতি, ১০ জুন থেকে ব্যানানা ম্যাঙ্গো ও ল্যাংড়া, ১৫ জুন থেকে আম্রপালি ও ফজলি, ৫ জুলাই থেকে বারি আম-৪, ১০ জুলাই থেকে আশ্বিনা এবং ১৫ জুলাই থেকে গৌড়মতি নামানো যাবে।

এ ছাড়া কাটিমন ও বারি আম-১১ আম সারা বছরই সংগ্রহ করা যাবে। কিছু কিছু গুটি আম বৈশাখ মাসেও পাকে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার প্রত্যয়নসাপেক্ষে এই আমও সে সময় পাড়া যাবে।

ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার ঘোষণার সময় জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম বলেন, বাজারে পরিপক্ব আমের সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রতিবছরের মতো এবারও ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার ঘোষণা করা হলো। তিনি এ সময় অনুযায়ী চাষিদের গাছ থেকে আম পাড়ার আহ্বান এবং অপরিপক্ব আম বাজারজাত করা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান।

