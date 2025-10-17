সোনাগাজীতে শিশুর হাতে বন্দুক—ফেসবুকে ছবি

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি
ফেনীর সোনাগাজীতে এক শিশুর হাতে বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়ার একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধমে ছড়িয়ে পড়েছে। শিশুটির সৌদিপ্রবাসী মামা তাঁর ফেসবুক আইডিতে বন্দুক হাতে ভাগনের ছবি পোস্ট করেন। তিনি ক্যাপশনে লেখেন—‘এটা আমার বড় বাগিনা (ভাগনে), ওর হাতে...এ বয়সে খেলনার পিস্তল থাকার কথা, আর অথচ ওর হাতে এখন অরজিনিয়াল পিস্তল’।
সামাজিক মাধ্যমে বন্দুক হাতে শিশুর ছবি প্রকাশ হলে শুরু হয় তোলপাড়। কয়েক ঘণ্টা পর ফেসবুকের ওই পোস্ট আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে অনেকে ছবি ও স্ক্রিনশট রেখে দেন।
ঘটনা জানতে শিশুর বাবাকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, ‘আমার সন্তান তার নানার বাড়ি থাকতে কে বা কারা তার হাতে বন্দুক দিয়ে ছবি ধারণ করলেও সেটি জানা ছিল না। তার মামা পোস্ট করার পর বিষয়টি জানতে পারি। আমার শ্যালকের কাছে ফোন করলেও সে ধরেনি।’
শিশুটির বাবা আরও বলেন, ‘আমার সন্তানের হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে সেটি ফেসবুকে প্রচার করে তার স্বাভাবিক জীবন হুমকির মধ্যে ফেলেছে।’
তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ব্যক্তি জানান, বন্দুকটি শিশুটির বাবার, একাধিকবার তাঁর হাতে অস্ত্রটি দেখা গেছে। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ঝামেলা বাধলে তাঁর শ্যালক ক্ষোভ থেকে ছবিটি ফেসবুকে প্রকাশ করেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিশুটির বাবা বলেন, ‘আমার শ্যালকের মাথায় সমস্যা রয়েছে। দেশে থাকতে অনেক পাগলামি করত। বিদেশে গিয়েও পাগলামি বন্ধ হয়নি।’
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে শিশুর মামাকে মেসেঞ্জারে কল দিলেও সাড়া মেলেনি।
সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি পুলিশের নজরে আসেনি। খোঁজ নিয়ে সত্যতা পাওয়া গেলে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
