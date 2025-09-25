কুমার নদে গোসলে নেমে দুই নাতিসহ দাদির মৃত্যু, ২ জনের লাশ উদ্ধার

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে কুমার নদে গোসল করতে গিয়ে দুই নাতিসহ দাদি পানিতে ডুবে যাওয়ার পর দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনার সোয়াদ নামের সাত বছরের এক শিশু নিখোঁজ রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস বলছে, সন্ধ্যা হওয়ায় উদ্ধার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ফরিদপুর সদরের অম্বিকাপুর ইউনিয়নের পশ্চিম ভাষাণচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
উদ্ধার হওয়া দুজনের মধ্যে রয়েছে দাদি মালেকা বেগম ও তাঁর নাতি তৌসিফ (৮)।
স্থানীয় বাসিন্দা তৌসিফ আহমেদ সাগর আজকের পত্রিকাকে জানান, প্রতিদিনের মতো বেলা দেড়টার দিকে বাড়ির পাশের কুমার নদে দুই নাতিকে নিয়ে গোসলে যান মালেকা বেগম। হঠাৎ তারা ডুবে যায় এবং ঘটনাটি সবার অগোচরেই থেকে যায়।
পরে বেলা ৩টার দিকে কয়েকজন দুটি লাশ ভাসতে দেখেন, তখন পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। এর মধ্যে স্থানীয় কয়েকজন লাশ দুটির কাছে গিয়ে শনাক্ত করে উদ্ধার করেন। তখন পরিবারের সদস্যরা জানান, আরও এক শিশু নিখোঁজ রয়েছে। পরে ফায়ার সার্ভিস সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধার কার্যক্রম চালায়, খোঁজ না পেয়ে তারা চলে যায়। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বলে জানান তিনি।
এ বিষয়ে ফরিদপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের লিডার মোহাম্মদ নিসার আলী বলেন, ‘কুমার নদে দুটি লাশ ভেসে উঠেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা আমাদের খবর দেন। পরে ছুটে গিয়ে দেখি, দুজনকে নদ থেকে উদ্ধার করেছেন তাঁরা।
‘এ সময় আরেক শিশু নিখোঁজ রয়েছে বলে তাঁরা আমাদের জানান। কিছু সময় মরদেহটি খোঁজার পরে সন্ধ্যার কারণে আমরা অভিযান সমাপ্তি টানি। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত যদি নিখোঁজ মরদেহটি না পাওয়া যায়, তাহলে আমরা আবার অভিযান শুরু করব।’
