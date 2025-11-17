Ajker Patrika

বিএনপি মহাসচিবের সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট করায় পদ হারালেন ছাত্রদল নেতা

ফরিদপুর প্রতিনিধি
খাইরুল ইসলাম রোমান। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট করায় পদ হারিয়েছেন ফরিদপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম রোমান। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে তাকে বহিষ্কার করেছে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি।

রোববার বিকেলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়। পরে সন্ধ্যা ৭ টায় খায়রুল ইসলাম নিজের ফেসবুক আইডিতে আক্ষেপ জানিয়ে প্রেসবিজ্ঞপ্তিটি দিয়ে পোস্ট করে লিখেন- 'দীর্ঘ ১৮ বছরের পুরস্কার, দল থেকে বহিস্কার...!!'

ওই প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ফরিদপুর জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম রোমানকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।'

প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তার সাথে কোনরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে খাইরুল ইসলাম রোমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'বিএনপির মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে নিয়ে একটি ফেসবুকে পোস্ট দেই। তবে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে পোস্ট ডিলিট করে ক্ষমাও চেয়েছি। তবুও আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে এখন আর কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছি না।'

জানা যায়, বিএনপির মহাসচিবের ১১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও শেয়ার করে সমালোচনা করেছিলেন খায়রুল ইসলাম।

