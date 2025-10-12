Ajker Patrika
> সারা দেশ
> দিনাজপুর

দিনাজপুরে হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগের ৬ নেতা জেলহাজতে

বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
জেলহাজতে যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতাদের চারজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
জেলহাজতে যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতাদের চারজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নুর ইসলামসহ ছয় নেতাকে জেলহাজতে প্রেরণের আদেশ দিয়েছেন আদালত। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনকালে এক কিশোরকে হত্যার মামলায় তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুরে দিনাজপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে (২) আত্মসমর্পণ করে আসামিরা জামিনের আবেদন করেন। পরে বিচারক মো. ইব্রাহিম আলী শুনানি করে তাঁদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

জেলহাজতে যাওয়া আসামিরা হলেন, বীরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নুর ইসলাম নুর (৫২), নিজপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক (৫৫), আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম মোস্তফা (৫৫), শফিউল ইসলাম (৪৭), আমিনুল ইসলাম (৪৮) এবং সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল করিম শেখ (৫৫)।

দিনাজপুরের কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. আমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের দিন বেলা ১টায় বীরগঞ্জ উপজেলার শিবরামপুর ইউনিয়নের ভেলাপুকুর (বাবুরহাট) এলাকায় সালাউদ্দিনসহ (১৬) তার কয়েক বন্ধুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো ও মারধর করা হয়। এতে সালাউদ্দিনসহ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে বীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সালাউদ্দিনের অবস্থার অবনতি হলে তাকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরদিন ৬ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সালাউদ্দিন মারা যায়। এই ঘটনায় ২০২৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সালাউদ্দিনের মা বীরগঞ্জ উপজেলার ভগিরপাড়ার বাসিন্দা আবুল কালাম আজাদের স্ত্রী জহুরা খাতুন (৪৫) বাদী হয়ে ২৭ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা ৯০ থেকে ১০০ জনকে আসামি করে বীরগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন।

দিনাজপুরের কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. আমিনুল ইসলাম জানান, রোববার দুপুরে ৬ জন আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তাঁদের আবেদন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে প্রেরণের আদেশ দেন। পরে তাঁদের কড়া পুলিশ প্রহরায় জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিষয়:

দিনাজপুরবীরগঞ্জজেলরংপুররংপুর বিভাগআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের: ৮ মিনিট বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণ জানাল নেসকো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হত্যা মামলায় জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মীসহ সব আসামি খালাস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

নড়াইলে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

নড়াইলে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে নেমে নিখোঁজ কিশোর, সাড়ে ২৮ ঘণ্টা পর ভেসে উঠল লাশ

বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে নেমে নিখোঁজ কিশোর, সাড়ে ২৮ ঘণ্টা পর ভেসে উঠল লাশ

ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার-হাজিনগর ব্রিজে অর্ধশতাধিক অবৈধ দোকান উচ্ছেদ

ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার-হাজিনগর ব্রিজে অর্ধশতাধিক অবৈধ দোকান উচ্ছেদ

মুন্সিগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, মালিককে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, মালিককে জরিমানা