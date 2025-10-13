একুশে বইমেলা আয়োজনের অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রকাশকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অমর একুশে বইমেলা-২০২৬ আয়োজনে অনিশ্চয়তা ও বিলম্ব নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন প্রকাশকেরা। তাঁরা বলেন, বইমেলা বাধাগ্রস্ত হলে তা জাতির সাংস্কৃতিক পরাজয়ের শামিল হবে। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতীক। এটি কেবল একটি বাণিজ্যিক আয়োজন নয়।
প্রকাশকদের সংগঠন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি (বাপুস)-এর আয়োজনে গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ‘অমর একুশে বইমেলা ২০২৬: অনিশ্চয়তার সময়ে লেখক-পাঠক-প্রকাশক’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। মতবিনিময় সভায় দেশের প্রকাশক, লেখক, পাঠক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন।
আয়োজনে বলা হয়, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে মেলা আয়োজনের প্রস্তাব বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন, পরে রয়েছে পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর। এই সময়ের মধ্যে বইমেলা আয়োজন অবাস্তব। সুতরাং এপ্রিলের আগে মেলা আয়োজন কার্যত অসম্ভব। আবার এপ্রিলের তীব্র গরম ও পরবর্তী ঝড়-বৃষ্টির সময়ে বিশাল মেলার কাঠামো নিরাপদে নির্মাণ ও পরিচালনাও বাস্তবসম্মত নয়।
আয়োজনে তিনটি দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলো হলো, ২০২৬ সালের অমর একুশে বইমেলা ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে আয়োজন করা। সরকার ও বাংলা একাডেমিকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যেন প্রকাশনা শিল্প, লেখক ও পাঠক সবাই যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং নিরাপত্তা ও অন্য বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সময়মতো মেলা আয়োজনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া।
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির বইমেলা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি আবু বাশার ফিরোজ শেখ। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহ-সভাপতি গোলাম এলাহী জায়েদ, প্রকাশক মনিরুজ্জামান খান, ইফতেখার আমিন, আবু বকর সিদ্দিক রাজু প্রমুখ।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও রমজানের কারণে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬-এর সময় এগিয়ে এনে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরে অবশ্য তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে স্থগিত করা হয়।
অমর একুশে বইমেলা-২০২৬ আয়োজনে অনিশ্চয়তা ও বিলম্ব নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন প্রকাশকেরা। তাঁরা বলেন, বইমেলা বাধাগ্রস্ত হলে তা জাতির সাংস্কৃতিক পরাজয়ের শামিল হবে। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতীক। এটি কেবল একটি বাণিজ্যিক আয়োজন নয়।
প্রকাশকদের সংগঠন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি (বাপুস)-এর আয়োজনে গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ‘অমর একুশে বইমেলা ২০২৬: অনিশ্চয়তার সময়ে লেখক-পাঠক-প্রকাশক’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। মতবিনিময় সভায় দেশের প্রকাশক, লেখক, পাঠক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন।
আয়োজনে বলা হয়, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে মেলা আয়োজনের প্রস্তাব বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন, পরে রয়েছে পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর। এই সময়ের মধ্যে বইমেলা আয়োজন অবাস্তব। সুতরাং এপ্রিলের আগে মেলা আয়োজন কার্যত অসম্ভব। আবার এপ্রিলের তীব্র গরম ও পরবর্তী ঝড়-বৃষ্টির সময়ে বিশাল মেলার কাঠামো নিরাপদে নির্মাণ ও পরিচালনাও বাস্তবসম্মত নয়।
আয়োজনে তিনটি দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলো হলো, ২০২৬ সালের অমর একুশে বইমেলা ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে আয়োজন করা। সরকার ও বাংলা একাডেমিকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যেন প্রকাশনা শিল্প, লেখক ও পাঠক সবাই যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং নিরাপত্তা ও অন্য বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সময়মতো মেলা আয়োজনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া।
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির বইমেলা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি আবু বাশার ফিরোজ শেখ। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহ-সভাপতি গোলাম এলাহী জায়েদ, প্রকাশক মনিরুজ্জামান খান, ইফতেখার আমিন, আবু বকর সিদ্দিক রাজু প্রমুখ।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও রমজানের কারণে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬-এর সময় এগিয়ে এনে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরে অবশ্য তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে স্থগিত করা হয়।
জননিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে চাঁদপুর পৌরসভা এবং জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় বেওয়ারিশ পথ কুকুরকে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে শহরকে জলাতঙ্কমুক্ত ও নিরাপদ রাখার উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন।১ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলায় জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে রুমান মিয়া (২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ইটনা উপজেলার মৃগা ইউনিয়নের গজারিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামে স্বামীর কাঠের ফার্নিচার কারখানা থেকে স্ত্রী তাসলীমা খাতুনের (৩৮) মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত নারীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে।১ ঘণ্টা আগে
বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় বিষাক্ত মদ পান করে চিকিৎসাধীন থাকা শেষ ব্যক্তিটিরও মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে একই গ্রামের পাঁচ বন্ধুর মৃত্যু হলো। গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) দিবাগত রাত পৌনে ১১টার দিকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে আনসার সদস্য রঞ্জু মিয়া (৩০) মারা যা১ ঘণ্টা আগে