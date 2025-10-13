Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রাজধানীর জুরাইনে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর জুরাইনে পোস্তগোলা এলাকায় ছুরিকাঘাতে সজিব হোসেন (৩৫) নামের এক যুবককে হত্যা করা হয়েছে। পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকেল ৫টার দিকে জুরাইন পোস্তগোলা আদ-দ্বীন হাসপাতালের পেছনে রেললাইনের পাশে একটি চায়ের দোকানে এ ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

সজিবকে হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী জাকির হোসেন ও জুয়েল জানান, সজিব গাড়ির ইঞ্জিন মেকার। থাকেন পোস্তগোলা কুলিবাগান তেলের মিল এলাকায়। তাঁর গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায়। বাবার নাম ইয়াদ আলী।

প্রতিবেশীরা জানান, দুই মাস আগে সজিবের কাছ থেকে একই এলাকার শাহিন নামের এক যুবক ৬ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। এরপর বিভিন্ন সময় সেই টাকা ফেরত চান সজিব। তবে ফেরত দেননি শাহিন। চলতি মাসের ৩ তারিখ টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলেছিলেন তিনি। তবে ৩ তারিখ পার হয়ে গেলেও টাকা দেননি।

আজ বিকেলে শাহিনের কাছ থেকে টাকা চাইতে গেলে সজিবকে আদ-দ্বীন হাসপাতালের পেছনে রেললাইনের পাশে চায়ের দোকানে বসে অপেক্ষা করতে বলা হয়। কথামতো সজিব চায়ের দোকানে বসে অপেক্ষা করছিলেন। এর কিছুক্ষণ পর পেছন থেকে এসে সজিবকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করতে থাকেন শাহিন।

তখন আশপাশে থাকা ব্যক্তিরা তাঁকে থামিয়ে সজিবকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সজিবকে গুরুতর জখম করে শাহিন দৌড়ে পালিয়ে যান। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রতিবেশীরা জানান, শাহিন মাদক কারবারি। এ ছাড়া পুলিশের সোর্স হিসেবে কাজ করেন।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সন্ধ্যার দিকে ওই যুবককে প্রতিবেশীরা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওই যুবকের পিঠে কয়েকটি ছুরিকাঘাত রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগঢামেকঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

হেফাজতে থাকা কর্মকর্তাদের জন্য সেনানিবাসে সাময়িকভাবে কারাগার হচ্ছে

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

কবর খননে প্রতিপক্ষের হামলা-বাধা, সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর লাশ অন্যত্র দাফন

কবর খননে প্রতিপক্ষের হামলা-বাধা, সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর লাশ অন্যত্র দাফন

অন্তঃসত্ত্বা নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

অন্তঃসত্ত্বা নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

রাজধানীর জুরাইনে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

রাজধানীর জুরাইনে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

এবার ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি ঘোষণা এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের

এবার ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি ঘোষণা এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের