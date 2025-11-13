আওয়ামী লীগের লকডাউন ঠেকাতে উত্তরার রাজপথে বিএনপি ও বৈষম্যবিরোধীরা

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর উত্তরায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লকডাউনে দেখা মেলেনি দলটির নেতা-কর্মীদের। তবে রাজপথ দখল করে অবস্থান নিয়েছে বিএনপির নেতা-কর্মী, এনসিপির নেতা-কর্মী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা। তবে কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া উত্তরায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর নজরদারি।
সরেজমিনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরার বিভিন্ন অংশে বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত থেকে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেল পর্যন্ত এমন দৃশ্য দেখা যায়। রাত থেকে দুপুর পর্যন্ত মহাসড়কের যানবাহনের তেমন চাপ ছিল না। কিন্তু দুপুরের পর থেকে যানবাহনের চাপ বাড়তে থাকে।
এদিকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধ করতে উত্তরার আব্দুল্লাহপুর, বিএনএস সেন্টার, আজমপুর, বিমানবন্দর এলাকায় ছিল বিএনপি, জামায়াত ও শিবিরের নেতা-কর্মীদের অবস্থান ও বিক্ষোভ মিছিল।
এ ছাড়া বুধবার রাত থেকে উত্তরার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, মেট্রোরেল স্টেশন এলাকায় সেনাবাহিনী, বিজিবি, র্যাব, পুলিশসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার টহল ও নজরদারি ছিল চোখে পড়ার মতো।
তা ছাড়া ঢাকার প্রবেশপথ উত্তরার আব্দুল্লাহপুর, তুরাগের ধউর, উত্তরখানের তেরোমুখ ব্রিজ, সাভারের বিরুলিয়া ব্রিজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কড়া চেকপোস্ট। এদিকে মহাসড়কে যান চলাচল কম থাকায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যাত্রীদের ভোগান্তি লক্ষ করা যায়।
খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উত্তরার কামারপাড়া এলাকায় একটানা ৪-৫টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কেউ আহতের খবর পাওয়া যায়নি। যদিও পুলিশ এগুলোকে আশতবাজি বলে দাবি করেছে।
তুরাগের দিয়াবাড়ি এলাকায় বুধবার রাতে চেকপোস্টে পুলিশের সিগন্যাল অমান্য করে একটি নাম্বার প্লেটবিহীন সাদা স্কুটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুই যুবক। পরে তাদের ধাওয়া করে আব্দুল্লাহপুর থেকে আটক করে তুরাগ থানা পুলিশ।
এ সময় তুরাগ থানার এএসআই আব্দুর রহিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা স্কুটিটি চেকপোস্টে সিগন্যাল দিয়েছিলাম। তারা অমান্য করে চলে যায়। পরে কিছুটা সামনে গিয়ে তাদের হাতে ইশারা করে থামাতে বললে, তারা তাদের হাতে থাকা লোহার রড দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে জনগণের সহযোগিতায় ধাওয়া করে আব্দুল্লাহপুর থেকে আটক করা হয়।’
এএসআই আব্দুর রহিম বলেন, ‘আটক দুজনের গলায় প্রেস লেখা ফিতা ছিল। তারা সাংবাদিকতার পরিচয় ব্যবহার করে অপরাধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাদের যাচাই-বাছাই শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
বৃহস্পতিবার দুপুরে উত্তরার মুগ্ধ মঞ্চ এলাকায় সন্দেহজনক একজনকে ছাত্রলীগের নেতা দাবি করে গণধোলাই দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা। পরে তাকে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আটক ওই যুবকের পরিচয় জানা যায়নি।
বিমানবন্দর এলাকায় নিরাপত্তা টহলে থাকা উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মেজর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কেউ যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে না পারে, সে জন্য আমাদের একাধিক টিম পুরো এলাকায় টহল দিচ্ছে। সেই সঙ্গে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও গাড়িকে তল্লাশির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।’
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘গত ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ দেশের হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করল, গুম করল, অথচ তাদের বিচার হবে না, তা তো হতে পারে না। যারা অন্যায় করেছে, তাদের বিচার দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী হবে—এটাই স্বাভাবিক।’
জাহাঙ্গীর হোসেন আরও বলেন, ‘আজ শেখ হাসিনাসহ তাঁদের দোসরদের বিচারের রায়ের দিন ধার্য হওয়ার কথা। তাই তারা লকডাউন দিয়েছ। কিন্তু তাদের লকডাউন তো দেশের মানুষ মানে না।’
দেশের জনগণের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে এস এম জাহাঙ্গীর বলেন, ‘দেশের অরাজক পরিবেশ রোধে যেখানে আওয়ামী লীগের লোকজন পাওয়া যাবে, তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য আমাদের বলবেন। কিন্তু কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না।’
অপর দিকে ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মহিদুল ইসলাম বলেন, ‘নাশকতা ঠেকাতে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছি। আমাদের চেকপোস্ট, টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আমাদের ছয়টি থানার সব ফোর্স, অফিসার নিয়ে আমরা মাঠে আছি।’
ডিসি মহিদুল বলেন, ‘নিষিদ্ধ সংগঠনের কেউ কোনো অপ্রীতির ঘটনা ঘটাতে পারেনি। কেউ কোনো ঘটনা ঘটিয়ে যাতে চলে যেতে না পারে, সে জন্য আমরা সজাগ রয়েছি।’
রাজধানীর উত্তরায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লকডাউনে দেখা মেলেনি দলটির নেতা-কর্মীদের। তবে রাজপথ দখল করে অবস্থান নিয়েছে বিএনপির নেতা-কর্মী, এনসিপির নেতা-কর্মী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা। তবে কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া উত্তরায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর নজরদারি।
সরেজমিনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরার বিভিন্ন অংশে বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত থেকে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেল পর্যন্ত এমন দৃশ্য দেখা যায়। রাত থেকে দুপুর পর্যন্ত মহাসড়কের যানবাহনের তেমন চাপ ছিল না। কিন্তু দুপুরের পর থেকে যানবাহনের চাপ বাড়তে থাকে।
এদিকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধ করতে উত্তরার আব্দুল্লাহপুর, বিএনএস সেন্টার, আজমপুর, বিমানবন্দর এলাকায় ছিল বিএনপি, জামায়াত ও শিবিরের নেতা-কর্মীদের অবস্থান ও বিক্ষোভ মিছিল।
এ ছাড়া বুধবার রাত থেকে উত্তরার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, মেট্রোরেল স্টেশন এলাকায় সেনাবাহিনী, বিজিবি, র্যাব, পুলিশসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার টহল ও নজরদারি ছিল চোখে পড়ার মতো।
তা ছাড়া ঢাকার প্রবেশপথ উত্তরার আব্দুল্লাহপুর, তুরাগের ধউর, উত্তরখানের তেরোমুখ ব্রিজ, সাভারের বিরুলিয়া ব্রিজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কড়া চেকপোস্ট। এদিকে মহাসড়কে যান চলাচল কম থাকায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যাত্রীদের ভোগান্তি লক্ষ করা যায়।
খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উত্তরার কামারপাড়া এলাকায় একটানা ৪-৫টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কেউ আহতের খবর পাওয়া যায়নি। যদিও পুলিশ এগুলোকে আশতবাজি বলে দাবি করেছে।
তুরাগের দিয়াবাড়ি এলাকায় বুধবার রাতে চেকপোস্টে পুলিশের সিগন্যাল অমান্য করে একটি নাম্বার প্লেটবিহীন সাদা স্কুটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুই যুবক। পরে তাদের ধাওয়া করে আব্দুল্লাহপুর থেকে আটক করে তুরাগ থানা পুলিশ।
এ সময় তুরাগ থানার এএসআই আব্দুর রহিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা স্কুটিটি চেকপোস্টে সিগন্যাল দিয়েছিলাম। তারা অমান্য করে চলে যায়। পরে কিছুটা সামনে গিয়ে তাদের হাতে ইশারা করে থামাতে বললে, তারা তাদের হাতে থাকা লোহার রড দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে জনগণের সহযোগিতায় ধাওয়া করে আব্দুল্লাহপুর থেকে আটক করা হয়।’
এএসআই আব্দুর রহিম বলেন, ‘আটক দুজনের গলায় প্রেস লেখা ফিতা ছিল। তারা সাংবাদিকতার পরিচয় ব্যবহার করে অপরাধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাদের যাচাই-বাছাই শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
বৃহস্পতিবার দুপুরে উত্তরার মুগ্ধ মঞ্চ এলাকায় সন্দেহজনক একজনকে ছাত্রলীগের নেতা দাবি করে গণধোলাই দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা। পরে তাকে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আটক ওই যুবকের পরিচয় জানা যায়নি।
বিমানবন্দর এলাকায় নিরাপত্তা টহলে থাকা উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মেজর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কেউ যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে না পারে, সে জন্য আমাদের একাধিক টিম পুরো এলাকায় টহল দিচ্ছে। সেই সঙ্গে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও গাড়িকে তল্লাশির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।’
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘গত ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ দেশের হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করল, গুম করল, অথচ তাদের বিচার হবে না, তা তো হতে পারে না। যারা অন্যায় করেছে, তাদের বিচার দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী হবে—এটাই স্বাভাবিক।’
জাহাঙ্গীর হোসেন আরও বলেন, ‘আজ শেখ হাসিনাসহ তাঁদের দোসরদের বিচারের রায়ের দিন ধার্য হওয়ার কথা। তাই তারা লকডাউন দিয়েছ। কিন্তু তাদের লকডাউন তো দেশের মানুষ মানে না।’
দেশের জনগণের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে এস এম জাহাঙ্গীর বলেন, ‘দেশের অরাজক পরিবেশ রোধে যেখানে আওয়ামী লীগের লোকজন পাওয়া যাবে, তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য আমাদের বলবেন। কিন্তু কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না।’
অপর দিকে ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মহিদুল ইসলাম বলেন, ‘নাশকতা ঠেকাতে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছি। আমাদের চেকপোস্ট, টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আমাদের ছয়টি থানার সব ফোর্স, অফিসার নিয়ে আমরা মাঠে আছি।’
ডিসি মহিদুল বলেন, ‘নিষিদ্ধ সংগঠনের কেউ কোনো অপ্রীতির ঘটনা ঘটাতে পারেনি। কেউ কোনো ঘটনা ঘটিয়ে যাতে চলে যেতে না পারে, সে জন্য আমরা সজাগ রয়েছি।’
ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম বলেন, জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে দুটি ড্রাম পাওয়া গেছে—একটিতে লাশ, অন্যটিতে চাল। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে–তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।৩ মিনিট আগে
যশোরের মনিরামপুরে ভোল্ড ব্রিকস নামের একটি ইটভাটায় কাদা মেশানো যন্ত্রে কাটা পড়ে জাকির হোসেন (৪৫) নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে তিনি যন্ত্রের ভেতর আটকা পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে যান। তিন ঘণ্টা উদ্ধারকাজ চালিয়ে মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁর খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করেছেন।১৪ মিনিট আগে
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ দুজনকে আটক করেছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ভোরে ভান্ডারিয়া উপজেলার সরদারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।২০ মিনিট আগে
অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোসা. মুসলেমা খাতুনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে পানির পাম্পের সামনে ফুটপাতে একটি ড্রাম থেকে এক ব্যক্তির খণ্ড-বিখণ্ড লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ব্যক্তির পরিচয় এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর বলেন, হাইকোর্ট মাজারের মাঠের কোণে পানির পাম্পের সামনে ফুটপাতে ফেলে রাখা একটি নীল রঙের ছোট ড্রামের ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
তিনি জানান, লাশের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনাটির বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম বলেন, জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে দুটি ড্রাম পাওয়া গেছে—একটিতে লাশ, অন্যটিতে চাল। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে–তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে পানির পাম্পের সামনে ফুটপাতে একটি ড্রাম থেকে এক ব্যক্তির খণ্ড-বিখণ্ড লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ব্যক্তির পরিচয় এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর বলেন, হাইকোর্ট মাজারের মাঠের কোণে পানির পাম্পের সামনে ফুটপাতে ফেলে রাখা একটি নীল রঙের ছোট ড্রামের ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
তিনি জানান, লাশের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনাটির বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম বলেন, জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে দুটি ড্রাম পাওয়া গেছে—একটিতে লাশ, অন্যটিতে চাল। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে–তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
রাজধানীর উত্তরায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লকডাউনে দেখা মেলেনি দলটির নেতা-কর্মীদের। তবে রাজপথ দখল করে অবস্থান নিয়েছে বিএনপির নেতা-কর্মী, এনসিপির নেতা-কর্মী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা। তবে কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।৩৮ মিনিট আগে
যশোরের মনিরামপুরে ভোল্ড ব্রিকস নামের একটি ইটভাটায় কাদা মেশানো যন্ত্রে কাটা পড়ে জাকির হোসেন (৪৫) নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে তিনি যন্ত্রের ভেতর আটকা পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে যান। তিন ঘণ্টা উদ্ধারকাজ চালিয়ে মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁর খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করেছেন।১৪ মিনিট আগে
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ দুজনকে আটক করেছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ভোরে ভান্ডারিয়া উপজেলার সরদারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।২০ মিনিট আগে
অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোসা. মুসলেমা খাতুনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের মনিরামপুরে ভোল্ড ব্রিকস নামের একটি ইটভাটায় কাদা মেশানো যন্ত্রে কাটা পড়ে জাকির হোসেন (৪৫) নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে তিনি যন্ত্রের ভেতর আটকা পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে যান। তিন ঘণ্টা উদ্ধারকাজ চালিয়ে মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁর খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করেছেন।
নিহত জাকির হোসেন উপজেলার মুন্সিখানপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে। তিনি মনিরামপুর-নওয়াপাড়া সড়কের সরুপদাহ এলাকায় অবস্থিত ওই ইটভাটায় কাদা মেশানো যন্ত্রে কাজ করতেন।
মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাফায়াত হোসেন বলেন, ‘বেলা ৩টার দিকে আমাদের কাছে খবর আসে ভোল্ড ব্রিকসে কাদা মেশানো যন্ত্রের ভেতরে আটকা পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে গিয়ে একজন শ্রমিক মারা গেছেন। খরব শুনে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করি। নিহত জাকির হোসেন কাদা মেশানো যন্ত্র চলমান অবস্থায় গিয়ার ফেলে ভেতরে ঢুকে যন্ত্র পরিষ্কারের কাজ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ গিয়ার সক্রিয় হয়ে মেশিন ঘুরতে শুরু করে। তখন কাদার সঙ্গে মিশে মারা যান জাকির।’
সাফায়াত হোসেন আরও বলেন, ‘জাকিরের দেহ কাদার সঙ্গে মিশে কাটা পড়ে বেশ কয়েকটি খণ্ড হয়ে যায়। আমরা তিন ঘণ্টা কাজ চালিয়ে তাঁর খণ্ডিত দেহ উদ্ধার করে থানা-পুলিশে হস্তান্তর করেছি। জাকিরের দেহ কাটা পড়ে ২০টির বেশি টুকরা হয়ে গেছে।’
মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান বলেন, নিহত জাকির হোসেনের মৃত্যুর ব্যাপারে স্বজনদের কোনো অভিযোগ নেই। সন্ধ্যায় ময়নাতদন্ত ছাড়া স্বজনদের লাশ বুঝে দেওয়া হয়েছে।
যশোরের মনিরামপুরে ভোল্ড ব্রিকস নামের একটি ইটভাটায় কাদা মেশানো যন্ত্রে কাটা পড়ে জাকির হোসেন (৪৫) নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে তিনি যন্ত্রের ভেতর আটকা পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে যান। তিন ঘণ্টা উদ্ধারকাজ চালিয়ে মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁর খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করেছেন।
নিহত জাকির হোসেন উপজেলার মুন্সিখানপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে। তিনি মনিরামপুর-নওয়াপাড়া সড়কের সরুপদাহ এলাকায় অবস্থিত ওই ইটভাটায় কাদা মেশানো যন্ত্রে কাজ করতেন।
মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাফায়াত হোসেন বলেন, ‘বেলা ৩টার দিকে আমাদের কাছে খবর আসে ভোল্ড ব্রিকসে কাদা মেশানো যন্ত্রের ভেতরে আটকা পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে গিয়ে একজন শ্রমিক মারা গেছেন। খরব শুনে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করি। নিহত জাকির হোসেন কাদা মেশানো যন্ত্র চলমান অবস্থায় গিয়ার ফেলে ভেতরে ঢুকে যন্ত্র পরিষ্কারের কাজ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ গিয়ার সক্রিয় হয়ে মেশিন ঘুরতে শুরু করে। তখন কাদার সঙ্গে মিশে মারা যান জাকির।’
সাফায়াত হোসেন আরও বলেন, ‘জাকিরের দেহ কাদার সঙ্গে মিশে কাটা পড়ে বেশ কয়েকটি খণ্ড হয়ে যায়। আমরা তিন ঘণ্টা কাজ চালিয়ে তাঁর খণ্ডিত দেহ উদ্ধার করে থানা-পুলিশে হস্তান্তর করেছি। জাকিরের দেহ কাটা পড়ে ২০টির বেশি টুকরা হয়ে গেছে।’
মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান বলেন, নিহত জাকির হোসেনের মৃত্যুর ব্যাপারে স্বজনদের কোনো অভিযোগ নেই। সন্ধ্যায় ময়নাতদন্ত ছাড়া স্বজনদের লাশ বুঝে দেওয়া হয়েছে।
রাজধানীর উত্তরায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লকডাউনে দেখা মেলেনি দলটির নেতা-কর্মীদের। তবে রাজপথ দখল করে অবস্থান নিয়েছে বিএনপির নেতা-কর্মী, এনসিপির নেতা-কর্মী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা। তবে কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।৩৮ মিনিট আগে
ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম বলেন, জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে দুটি ড্রাম পাওয়া গেছে—একটিতে লাশ, অন্যটিতে চাল। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে–তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।৩ মিনিট আগে
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ দুজনকে আটক করেছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ভোরে ভান্ডারিয়া উপজেলার সরদারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।২০ মিনিট আগে
অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোসা. মুসলেমা খাতুনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ দুজনকে আটক করেছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ভোরে ভান্ডারিয়া উপজেলার সরদারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
ডিবি জানায়, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে জাহাঙ্গীর হোসেন (৪০) ও দেলোয়ার সরদার (৪২) নামে দুজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তাঁদের সহযোগী ৭-৮ জন পালিয়ে যায়।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয়। আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত ১১ ধরনের দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। পরবর্তীকালে পৃথক অভিযানে আরও ৫ কেজি গাঁজা ও ১২০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
পিরোজপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) খান মোহাম্মদ আবু নাছের বলেন, আটক দুজনসহ পলাতকদের বিরুদ্ধে ডাকাতি প্রস্তুতি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি পৃথক মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ দুজনকে আটক করেছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ভোরে ভান্ডারিয়া উপজেলার সরদারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
ডিবি জানায়, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে জাহাঙ্গীর হোসেন (৪০) ও দেলোয়ার সরদার (৪২) নামে দুজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তাঁদের সহযোগী ৭-৮ জন পালিয়ে যায়।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয়। আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত ১১ ধরনের দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। পরবর্তীকালে পৃথক অভিযানে আরও ৫ কেজি গাঁজা ও ১২০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
পিরোজপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) খান মোহাম্মদ আবু নাছের বলেন, আটক দুজনসহ পলাতকদের বিরুদ্ধে ডাকাতি প্রস্তুতি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি পৃথক মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
রাজধানীর উত্তরায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লকডাউনে দেখা মেলেনি দলটির নেতা-কর্মীদের। তবে রাজপথ দখল করে অবস্থান নিয়েছে বিএনপির নেতা-কর্মী, এনসিপির নেতা-কর্মী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা। তবে কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।৩৮ মিনিট আগে
ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম বলেন, জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে দুটি ড্রাম পাওয়া গেছে—একটিতে লাশ, অন্যটিতে চাল। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে–তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।৩ মিনিট আগে
যশোরের মনিরামপুরে ভোল্ড ব্রিকস নামের একটি ইটভাটায় কাদা মেশানো যন্ত্রে কাটা পড়ে জাকির হোসেন (৪৫) নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে তিনি যন্ত্রের ভেতর আটকা পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে যান। তিন ঘণ্টা উদ্ধারকাজ চালিয়ে মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁর খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করেছেন।১৪ মিনিট আগে
অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোসা. মুসলেমা খাতুনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোসা. মুসলেমা খাতুনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ১ আগস্ট থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত মুসলেমা খাতুন। দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো ছুটির আবেদনও করেননি তিনি। সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিলসংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী, বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকা গুরুতর অপরাধ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। সেই নোটিশেরও জবাব দেননি তিনি। তাই সরকারি বিধি অনুযায়ী তাঁকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাসিমা খাতুন বলেন, ‘২০২২ সাল থেকে বিদ্যালয়ে আসেন না মুসলেমা খাতুন। আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি সাড়া দেননি। যতটুকু জানি, তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় থাকেন।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, সরকারি চাকরির শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মুসলেমা খাতুনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। তিনি বিনা অনুমতিতে দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এতে বিদ্যালয়ের পাঠদান ব্যাহত ও শিশুদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়েছে। ওই শিক্ষিকাকে অপসারণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদটি শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে।
অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোসা. মুসলেমা খাতুনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ১ আগস্ট থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত মুসলেমা খাতুন। দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো ছুটির আবেদনও করেননি তিনি। সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিলসংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী, বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকা গুরুতর অপরাধ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। সেই নোটিশেরও জবাব দেননি তিনি। তাই সরকারি বিধি অনুযায়ী তাঁকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাসিমা খাতুন বলেন, ‘২০২২ সাল থেকে বিদ্যালয়ে আসেন না মুসলেমা খাতুন। আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি সাড়া দেননি। যতটুকু জানি, তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় থাকেন।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, সরকারি চাকরির শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মুসলেমা খাতুনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। তিনি বিনা অনুমতিতে দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এতে বিদ্যালয়ের পাঠদান ব্যাহত ও শিশুদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়েছে। ওই শিক্ষিকাকে অপসারণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদটি শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে।
রাজধানীর উত্তরায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লকডাউনে দেখা মেলেনি দলটির নেতা-কর্মীদের। তবে রাজপথ দখল করে অবস্থান নিয়েছে বিএনপির নেতা-কর্মী, এনসিপির নেতা-কর্মী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা। তবে কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।৩৮ মিনিট আগে
ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম বলেন, জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে দুটি ড্রাম পাওয়া গেছে—একটিতে লাশ, অন্যটিতে চাল। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে–তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।৩ মিনিট আগে
যশোরের মনিরামপুরে ভোল্ড ব্রিকস নামের একটি ইটভাটায় কাদা মেশানো যন্ত্রে কাটা পড়ে জাকির হোসেন (৪৫) নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে তিনি যন্ত্রের ভেতর আটকা পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে যান। তিন ঘণ্টা উদ্ধারকাজ চালিয়ে মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁর খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করেছেন।১৪ মিনিট আগে
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ দুজনকে আটক করেছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ভোরে ভান্ডারিয়া উপজেলার সরদারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।২০ মিনিট আগে