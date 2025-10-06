আমাদের কি মরে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা অসুস্থ: আদালতে দীপু মনি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত একটি হত্যা মামলায় রিমান্ড শুনানির সময় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে সাবেক শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি আদালতকে প্রশ্ন করেছেন, ‘আমাদেরও কি মরে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা অসুস্থ?’
আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমানের আদালতে তাঁকে কারাগার থেকে হাজির করা হয়। গত বছর শাহবাগ থানার ঝুট ব্যবসায়ী মনির হোসেনের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মাইনুল ইসলাম খান পুলক দীপু মনির ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে তাঁর আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন।
শুনানি শুরু হলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ঢাকা মহানগর পিপি ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, আসামি দীপু মনি বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতাকে হত্যার জন্য তিনি সরাসরি হাসিনা সরকারকে সহযোগিতা করেছেন।
পিপি ফারুকী যুক্তি দেখান, আসামিদের প্রত্যক্ষ মদদেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সরকারকে তাঁরা কী কী পরামর্শ দিয়েছেন এবং কেন এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটানো হয়েছিল—সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য দীপু মনিকে ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।
দীপু মনির আইনজীবী রিমান্ড বাতিলের পক্ষে শুনানিতে বলেন, দীপু মনি একজন নারী এবং জুলাই আন্দোলনের সময় তাঁর দায়িত্ব ছিল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে। তিনি দাবি করেন, এ মামলার সঙ্গে দীপু মনির কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই এবং শুধু হয়রানির উদ্দেশ্যে তাঁকে এসব মামলায় জড়ানো হয়েছে। ইতিপূর্বে তাঁকে কয়েকবার রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে, তাই নতুন করে রিমান্ডে নেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।
আইনজীবী পক্ষের বক্তব্য শেষে দীপু মনি আদালতের অনুমতি নিয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। অনুমতি পেলে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা তুলে ধরেন।
দীপু মনি বলেন, ‘আমি অসুস্থ। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। কিন্তু কারাগারে চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। আমাদের সাবেক মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন চারবার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর মারা গেছেন। আমাদেরও কি মরে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা অসুস্থ?’
তিনি আরও অভিযোগ করেন, তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হবে বলে আদালত চত্বরে আনা হয়েছে, কিন্তু এখন দেখছেন ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হচ্ছে।
এ সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ওমর ফারুক ফারুকী পাল্টা মন্তব্য করে বলেন, ‘দীপু মনির গলার আওয়াজই প্রমাণ করে দেয় তিনি কতটুকু অসুস্থ। সত্যিকারে তিনি সুস্থই আছেন।’
উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত সাবেক মন্ত্রী দীপু মনির চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আদালতের আদেশ পাওয়ার পর দীপু মনি আদালতের অনুমতি নিয়ে আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেন।
জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত একটি হত্যা মামলায় রিমান্ড শুনানির সময় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে সাবেক শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি আদালতকে প্রশ্ন করেছেন, ‘আমাদেরও কি মরে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা অসুস্থ?’
আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমানের আদালতে তাঁকে কারাগার থেকে হাজির করা হয়। গত বছর শাহবাগ থানার ঝুট ব্যবসায়ী মনির হোসেনের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মাইনুল ইসলাম খান পুলক দীপু মনির ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে তাঁর আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন।
শুনানি শুরু হলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ঢাকা মহানগর পিপি ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, আসামি দীপু মনি বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতাকে হত্যার জন্য তিনি সরাসরি হাসিনা সরকারকে সহযোগিতা করেছেন।
পিপি ফারুকী যুক্তি দেখান, আসামিদের প্রত্যক্ষ মদদেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সরকারকে তাঁরা কী কী পরামর্শ দিয়েছেন এবং কেন এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটানো হয়েছিল—সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য দীপু মনিকে ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।
দীপু মনির আইনজীবী রিমান্ড বাতিলের পক্ষে শুনানিতে বলেন, দীপু মনি একজন নারী এবং জুলাই আন্দোলনের সময় তাঁর দায়িত্ব ছিল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে। তিনি দাবি করেন, এ মামলার সঙ্গে দীপু মনির কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই এবং শুধু হয়রানির উদ্দেশ্যে তাঁকে এসব মামলায় জড়ানো হয়েছে। ইতিপূর্বে তাঁকে কয়েকবার রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে, তাই নতুন করে রিমান্ডে নেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।
আইনজীবী পক্ষের বক্তব্য শেষে দীপু মনি আদালতের অনুমতি নিয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। অনুমতি পেলে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা তুলে ধরেন।
দীপু মনি বলেন, ‘আমি অসুস্থ। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। কিন্তু কারাগারে চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। আমাদের সাবেক মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন চারবার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর মারা গেছেন। আমাদেরও কি মরে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা অসুস্থ?’
তিনি আরও অভিযোগ করেন, তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হবে বলে আদালত চত্বরে আনা হয়েছে, কিন্তু এখন দেখছেন ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হচ্ছে।
এ সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ওমর ফারুক ফারুকী পাল্টা মন্তব্য করে বলেন, ‘দীপু মনির গলার আওয়াজই প্রমাণ করে দেয় তিনি কতটুকু অসুস্থ। সত্যিকারে তিনি সুস্থই আছেন।’
উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত সাবেক মন্ত্রী দীপু মনির চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আদালতের আদেশ পাওয়ার পর দীপু মনি আদালতের অনুমতি নিয়ে আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেন।
ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। চারটি গ্রামের বাসিন্দারা এ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ঢাল-সড়কিসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া চলে প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।৬ মিনিট আগে
তিন ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি সাভারের আশুলিয়ার পলমল গ্রুপের পোশাক কারখানার আগুন। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উপস্থিত রয়েছেন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা।১৭ মিনিট আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনের স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা বাইরের কোনো চাপের কারণে এনসিপিকে কমিশন শাপলা প্রতীক দিতে পারছে না। তবে এনসিপি শাপলা প্রতীকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন করবে। শাপলা ছাড়া নির্বাচন কমিশনের কোনো অপশন নেই।’ আজ সোমবার দুপুরে...২৩ মিনিট আগে
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ শিকার করায় ঝালকাঠির দুই উপজেলায় ছয় জেলেকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার কাঠালিয়া ও রাজাপুর উপজেলায় এই অভিযান চালানো হয়।৩৭ মিনিট আগে