সাভারে আগামী মৌসুমে কোনো ইটভাটা চালু করা যাবে না: রিজওয়ানা হাসান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার সাভার উপজেলায় ঘোষিত ডিগ্রেডেড এয়ারশেড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী মৌসুমে কোনো ইটভাটা চালু করা যাবে না বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। অন্তর্বর্তী সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ইটভাটার মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
আজ রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত এক সভায় উপদেষ্টা এই আহ্বান জানান।
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, আইন অমান্য করে ইটভাটা চালু হলে সংশ্লিষ্ট সব সরকারি দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে। উন্মুক্তভাবে ময়লা পোড়ানো, অবৈধ সিসা-ভাট্টি পরিচালনা এবং টায়ার পুড়িয়ে তেল তৈরিকারী অবৈধ পাইরোলাইসিস কারখানার মাধ্যমে বায়ুদূষণ রোধে প্রয়োজনে রাতের বেলা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে।
নির্মাণসামগ্রী খোলা জায়গায় রাখলে বা পরিবহন করলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানার পাশাপাশি মালামাল জব্দের নির্দেশনাও দেন রিজওয়ানা হাসান।
এ বিষয়ে গণসচেতনতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে উপদেষ্টা বলেন, ‘বায়ুদূষণ রোধে জনগণকে সচেতন করতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। সবাই একসঙ্গে কাজ করলে ঘোষিত ডিগ্রেডেড এয়ারশেড বাস্তবায়নে আমরা সফল হব এবং সুস্থ জীবনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত আয়ুষ্কাল পুনরুদ্ধার করতে পারব।’
সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামান।
