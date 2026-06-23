চিড়িয়াখানায় এল কমন ইল্যান্ড আর ওয়াইল্ডবিস্ট

ঢাকার মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থী আকর্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একজোড়া করে কমন ইল্যান্ড ও ওয়াইল্ডবিস্ট আনা হয়েছে। তৃণভোজী প্রাণীগুলো যথাক্রমে কিছুটা হরিণ ও বাইসনের মতো দেখতে। আজ মঙ্গলবার চিড়িয়াখানায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রাণীগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবমুক্ত করেন প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু।
প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কমন ইল্যান্ড আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম অ্যান্টিলোপগুলোর (হরিণজাতীয়) অন্যতম। ইল্যান্ড ও ওয়াইল্ডবিস্ট—দুটিই তৃণভূমিতে বসবাস করে। গতকাল অবমুক্ত করা কমন ইল্যান্ডের একটি পুরুষ ও অন্যটি স্ত্রী। তবে দুটি ওয়াইল্ডবিস্টই ছেলে।
প্রসঙ্গত, কমন ইল্যান্ড ও ওয়াইল্ডবিস্ট এর আগেও জাতীয় চিড়িয়াখানায় ছিল। সে অর্থে এরা প্রজাতি হিসেবে একেবারে নতুন সংযোজন নয়।
অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, ‘বর্তমান সরকার দেশের চিড়িয়াখানাগুলোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণী সংরক্ষণ, গবেষণা, শিক্ষা এবং বিনোদনের সমন্বয়ে জাতীয় চিড়িয়াখানাকে একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. শাহজামান খান, পরিচালক (প্রশাসন) মো. বয়জার রহমান, জাতীয় চিড়িয়াখানার পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার, পরিচালক মো. মাহফুজার রহমান, প্রকল্প পরিচালক আব্দুর রহিম, কিউরেটর মো. হাবিবুর রহমান প্রমুখ।
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