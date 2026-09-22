আশুলিয়ায় বিস্ফোরণ: ঢামেকে চিকিৎসাধীন আরেকজনের মৃত্যু, নিহত বেড়ে ৮

ঢাকার আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন দগ্ধ নুর ইসলাম (৩০) মারা গেছেন। এ নিয়ে এই ঘটনায় ঢাকা মেডিকেলে দুজনের মৃত্যু হলো। আর মোট মৃত্যু গিয়ে দাঁড়াল ৮ জনে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন নুর ইসলামের মৃত্যু হয়।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বার্ন ইউনিটের আবাসিক সার্জন হারুনুর রশীদ। তিনি জানান, নুর ইসলামের শ্বাসনালিসহ শরীরে ৯৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল। আজ দুপুরে সেখানে তিনি মারা যান।
এদিকে নুর ইসলামের ভাগনে মো. মাসুদ রানা জানান, নুর ইসলামের বাড়ি বাগেরহাট জেলায়। তবে থাকতেন ভোলাতে। গ্যাস পরিবহনের গাড়ি চালান তিনি। ঘটনার আগে গ্যাসের গাড়ি নিয়ে ওই কারখানায় গিয়েছিলেন। বিস্ফোরণে তাঁর সারা শরীর পুড়ে গিয়েছিল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়।
এর আগে ঘটনার দিন রাতেই ঢাকা মেডিকেলে মারা যান নজরুল ইসলাম (৩০) নামে এক সবজি বিক্রেতা। তিনি কারখানাটির সামনের রাস্তায় কাঁচামাল বিক্রি করতেন।
এদিকে চিকিৎসাধীন থাকা গুরুতর আহত কাঁচামাল বিক্রেতা সুজন মিয়াকে (২৫) স্বজনেরা ঢাকা মেডিকেল থেকে বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে নিয়ে গেছে। আর তাঁর বাবা মোখলেস মিয়া (৪৫) ওই দিন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছিলেন।
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