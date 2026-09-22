Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ৩

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ৩৪
শ্রীমঙ্গলে যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ৩
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার লসনা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন শ্রীমঙ্গলের মাইজদী চা বাগানের অমৃত সিংয়ের ছেলে জয় সিং এবং সুশীল নায়েকের ছেলে পাপ্পু নায়েক। অপরজনের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মহাসড়কে আলম এশিয়া নামে যাত্রীবাহী একটি বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশা দুমড়েমুচড়ে যায়। খবর পেয়ে সাতগাঁও হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ঘটনাকবলিত সিএনজিচালিত অটোরিকশার ভেতর থেকে তিনজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাভিদ বলেন, রাত সোয়া ৯টার দিকে তিনজনকে হাসপাতালে আনা হয়। তবে হাসপাতালে আনার আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। সবারই মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লেগে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। একজনের পা ভেঙে গেছে। নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ হাসপাতালে রাখা আছে। এখনো কারও স্বজন আসেননি। আমরা মরদেহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করব।

সাতগাঁও হাইওয়ে থানার ইনচার্জ মমিনুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনার পরপরই আমরা গিয়ে অন্য একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা দিয়ে আহতদের হাসপাতালে পাঠিয়েছি। ঘাতক আলম এশিয়া বাস আটক করা হয়েছে। নিহতদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।’

বিষয়:

মৌলভীবাজারবাসসংঘর্ষনিহতসিএনজিশ্রীমঙ্গল
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