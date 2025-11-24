Ajker Patrika

উত্তরায় দুই ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫৫
রাজধানীর উত্তরায় দুই ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উত্তরা জসিম উদ্দিন রোডে এ ঘটনা ঘটে।

পরে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে ভোররাত পৌনে ৬টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন মো. মাসুদ রানা (৩৭) ও মো. আল-আমিন (৪২)। তাঁরা ভাঙারির ব্যবসা করেন বলে পরিবার থেকে জানানো হয়েছে।

আহত আল আমিনের স্ত্রী আরফিন লাইজু জানান, তাঁদের বাসা সবুজবাগ বাসাবো এলাকায়। আর মাসুদের বাড়ি বকশীবাজার এলাকায়। তাঁরা দুজনই একসঙ্গে ভাঙারির ব্যবসা করেন। গতকাল ব্যবসায়িক কাজে দুজন উত্তরা এলাকায় যান। সেখান থেকে রাতে বাসায় ফিরছিলেন। পথে জসিম উদ্দিন রোডের একটি দোকান থেকে সিগারেট কিনছিলেন। এ সময় ৮ থেকে ১০ জন ছিনতাইকারী তাঁদের মাথায়, পিঠে ও কপালে কুপিয়ে তাঁদের কাছে থাকা ১ লাখ ৪৮ হাজার টাকা নিয়ে চলে যায়।

আরফিন লাইজু আরও জানান, পথচারীরা তাঁদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে সেখান থেকে তাঁদের ভোরে ঢামেক হাসপাতাল নেওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে তাঁদের বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে।

থানায় অভিযোগ দেওয়ার বিষয়ে লাইজু বলেন, ‘আমার স্বামী গুরুতর আহত হয়েছে। থানায় অভিযোগ দেওয়ার সময় পাইনি। বিকেলে থানায় যাব মামলা করতে।’

উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু বলেন, ‘এমন একটি ঘটনার বিষয়ে জানতে পেরেছি। তবে এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

