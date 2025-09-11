Ajker Patrika
টিয়ার শেল ছুড়ে একপাশে যান চলাচল সচল, অন্যপাশে চলছে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ০৭
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করেছেন। ছবি: সংগৃহীত
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করেছেন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কুড়িলে বেতন-ভাতার দাবিতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করেছেন ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা। এতে কুড়িল থেকে বাড্ডা ও বাড্ডা থেকে কুড়িলমুখী সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি এয়ারপোর্ট রোডে উত্তরা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যায়।

গুলশান বিভাগের ট্রাফিক পুলিশ জানায়, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রায় আড়াই ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শ্যাওড়া (জোয়ার সাহারা) এলাকায় পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের সরিয়ে দেয়। পরে উত্তরা-ঢাকা রোডে যান চলাচল শুরু হলেও কুড়িল-রামপুরা রুটের দুই পাশে এখনো অবরোধ চলছে। এতে রাজধানীর বড় অংশজুড়ে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছেন।

শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টার দিকে একযোগে সড়কে নামেন। এতে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

গুলশান ট্রাফিক বিভাগের বাড্ডা জোনের সহকারী কমিশনার সোহেল রানা বলেন, কিছুদিন আগেও তারা রাস্তায় নেমেছিল। সেদিন আশ্বস্ত করার পর ফিরে যায়। কিন্তু দাবি পূরণ না হওয়ায় আজ আবার অবরোধে নেমেছে।

ডিএমপির গুলশান ট্রাফিক বিভাগ তাদের ফেসবুক পেজে জানায়, শ্রমিকেরা কুড়িলে অবরোধ শুরু করার পর থেকেই পুরো এলাকায় যান চলাচল স্থবির হয়ে পড়ে।

এর আগে গত ৩ সেপ্টেম্বর একই দাবিতে ইউরোজোন ফ্যাশনের শ্রমিকেরা কুড়িলে প্রায় চার ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করেছিলেন। তখনও বাড্ডা-কুড়িল সড়ক থেকে শুরু করে বিমানবন্দর সড়ক পর্যন্ত যানজট ছড়িয়ে পড়ে। ভাদ্রের প্রচণ্ড গরমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থেকে ভোগান্তিতে পড়েছিলেন যাত্রীরা।

