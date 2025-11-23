Ajker Patrika

সাভারে পাঁচ প্রকল্প বাস্তবায়নে নয়ছয়

অরূপ রায়, সাভার (ঢাকা) 
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ০১: ০৯
ঢাকার সাভারের কলকাকলী শিক্ষালয়ের পাশে উপজেলা পরিষদের মাঠের এক কোণে স্থাপিত দোলনা, স্লিপার ও ঢেঁকি। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকার সাভার উপজেলা পরিষদ চত্বরে অবস্থিত কলকাকলী শিক্ষালয়ের ‘মিনি পার্কে’ রাইড স্থাপন করা হয়েছে—এমন তথ্য রয়েছে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাগজে। প্রকল্পটিতে ৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু সরেজমিনে বিদ্যালয়টিতে কোনো মিনি পার্কের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। তবে বিদ্যালয়ের পাশে উপজেলা পরিষদের মাঠের এক কোণে স্থাপিত কয়েকটি খেলনাসামগ্রী পাওয়া গেছে।

শুধু কলকাকলী শিক্ষালয়ের প্রকল্পই নয়, সাভার উপজেলা পরিষদ চত্বরের চারটি প্রকল্পসহ মোট পাঁচটির বিষয়ে অনুসন্ধানে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে চারটি প্রকল্পে ১৫ লাখ ৮৩ হাজার টাকা এবং একটিতে ১০ টন গম ব্যয় দেখানো হয়েছে। সাভার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) কার্যালয় থেকে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

তথ্য অধিকার আইনে সাভার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সাভারে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় উপজেলায় ১৬৩টি প্রকল্পের জন্য ২ কোটি ৮৫ লাখ ৪২ হাজার ৩৩৬, গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ৭৪টি প্রকল্পের জন্য ৩ কোটি ১২ লাখ ৯২ হাজার ৪৪৯ টাকা, একই কর্মসূচির (কাবিখা) আওতায় ২৯টি প্রকল্পের জন্য ২০৮ টন গম এবং ৩৪টি প্রকল্পের জন্য ২০৮ টন চালের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

এসব প্রকল্পে অর্থ ও শস্য ব্যয়ের জন্য ৩০০টি প্রকল্প কমিটির গঠন করা হয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান অথবা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিরা প্রকল্প কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং বরাদ্দের অর্থ ব্যয় করেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে সার্বিক বিষয়গুলো তদারকি ও বাস্তবায়ন করা হয়।

পিআইওর কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, উপজেলা পরিষদ চত্বরের চারটি প্রকল্পের মধ্যে কলকাকলী শিক্ষালয়ের ‘মিনি পার্কে’ রাইড স্থাপনের জন্য ৩ লাখ ৯০ হাজার, পরিষদের জামে মসজিদের উন্নয়নের জন্য ৫ লাখ ৩ হাজার, উপজেলা পরিষদ মাঠের চার পাশের পদচারী-সেতুতে বাতি (ওয়াকওয়ের স্ট্রিট লাইট) স্থাপনের জন্য ৩ লাখ ৯০ হাজার, পদচারী-সেতুর (ওয়াকওয়ে) উন্নয়নের জন্য ৩ লাখ টাকা এবং সাভার পৌর এলাকার ওয়াপদা রোডের সাভার টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের মাঠে মাটি ভরাটের জন্য ১০ টন গম ব্যয় দেখানো হয়েছে।

গত বুধবার কলকাকলী শিক্ষালয়ে গিয়ে মিনি পার্কের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। বিদ্যালয়ের পাশে উপজেলা পরিষদের মাঠের এক কোণে স্থাপিত দুটি স্টিলের দোলনা, একটি স্লিপার ও দুটি ঢেঁকি পাওয়া যায়, যেখানে কলকাকলী শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করে সময় কাটাচ্ছিল।

ঢাকার সাভারের কলকাকলী শিক্ষালয়ের পাশে উপজেলা পরিষদের মাঠের এক কোণে স্থাপিত দোলনা, স্লিপার ও ঢেঁকি। ছবি: আজকের পত্রিকা
জানতে চাইলে শিক্ষার্থীরা জানায়, তাদের বিদ্যালয়ে কোনো মিনি পার্ক নেই। কয়েক মাস আগে বিদ্যালয়সংলগ্ন উপজেলা পরিষদ মাঠের এক কোণে খেলাধুলার পাঁচটি সরঞ্জাম স্থাপন করা হয়েছে। এরপর থেকে সময় পেলে তারা সেখানে খেলাধুলা করে।

দুটি স্টিলের দোলনা, একটি স্লিপার ও দুটি ঢেঁকি স্থাপনে ৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় দেখানো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা। তাঁদের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকও।

খেলাধুলার এসব সরঞ্জাম দেখে এবং মাপজোক করে সাভার শীতল অ্যান্ড সন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের মালিক পবন কুমার দাস বলেন, ‘এসব খেলনাসামগ্রী তৈরিতে দেড় লাখ টাকার বেশি খরচ হওয়ার কথা নয়।’

এ বিষয়ে কলকাকলী শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক ও খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য গঠিত প্রকল্প কমিটির সভাপতি সেলিমা বেগম বলেন, ‘কাগজ-কলমে আমাকে প্রকল্প কমিটির সভাপতি করা হলেও আমি কোনো টাকা খরচ করিনি। আমার ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে প্রকল্পের টাকা জমা হওয়ার পর সদ্য সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির বিদায়ী সভাপতি মো. আবুবকর সরকারের নির্দেশে সে টাকা উত্তোলন করি। এরপর তা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) কার্যালয়ে জমা দিই। তাঁরা (পিআইওর কার্যালয়) সেই টাকা খরচ করে। আমাদের কোনো ভাউচারও দেয়নি।’

দুটি স্টিলের দোলনা, একটি স্লিপার ও দুটি ঢেঁকি স্থাপনে ৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা খরচ হতে পারে কি না—এমন প্রশ্ন করা হলে সেলিমা বেগম বলেন, ‘আমার জানা নেই। তবে এই কয়েকটা সরঞ্জামের জন্য এত টাকা খরচ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।’

২০২৪-২৫ অর্থবছরে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের জামে মসজিদের উন্নয়নে দুই দফায় ৫ লাখ ৩ হাজার টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষ হলেও মসজিদের উন্নয়নে সরকারি বরাদ্দের সেই টাকা খরচ করা হয়নি বলে জানান মসজিদের খাদেম ফজলুল হক।

মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘২০২৪-২৫ অর্থবছরে মসজিদ উন্নয়নের জন্য প্রথম দফায় ১ লাখ ১৩ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। আমি প্রকল্প কমিটির সভাপতি হিসেবে ওই টাকা উত্তোলন করে মসজিদের ব্যাংক হিসেবে জমা রাখি। পরে মসজিদ পরিচালনা কমিটি ওই টাকা খরচ করেছে কি না, তা আমার জানা নেই। এ ছাড়া একই অর্থবছরে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা পাওয়া যায়। প্রকল্প কমিটির সভাপতি হিসেবে আমি ওই টাকা তুলে ব্যাংক হিসাবে জমা রেখেছি। অর্থবছর শেষ হয়ে গেলও তা এখনো খরচ করা হয়নি।’

তবে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এস এম আব্দুল মজিদ বলেন, ‘গত অর্থবছরের বরাদ্দের টাকা এসি (শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র) কিনে এবং টাইলস স্থাপন করে খরচ করা হয়েছে। কোনো টাকা আমাদের হাতে বা ব্যাংকে জমা নেই।’

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের অফিস সহকারী রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘২০২৪-২৫ অর্থবছরে উপজেলা কমপ্লেক্সের মসজিদের জন্য বরাদ্দের ৫ লাখ ৩ হাজার টাকায় এসি কেনা হয়েছে। এসি কেনার পর প্রকল্প কমিটির সভাপতি মসজিদের ইমাম আমাদের ভাউচার দিয়েছেন।’ কিন্তু ভাউচার দেখতে চাইলে তিনি (অফিস সহকারী রফিকুল ইসলাম) কোনো ভাউচার দেখাতে পারেননি।

উপজেলা পরিষদ মাঠের চার পাশের পদচারী-সেতু বাতির (ওয়াকওয়ের স্ট্রিট লাইট) খোঁজ নিতে গিয়ে আটটি বাতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মোটা টিনের পাত দিয়ে তৈরি খুঁটির প্রতিটিতে দুটি করে বাতি লাগানো হয়েছে, যা বিদ্যুতের সাহায্যে জ্বলে। পরিষদের কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, মাঠের চার পাশের পদচারী-সেতুর বাতি মাসপাঁচেক আগে স্থাপন করা হয়।

সাভার শীতল অ্যান্ড সন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের মালিক পবন কুমার দাস বলেন, ‘বাজারমূল্য অনুযায়ী প্রতিটি খুঁটি তৈরি করতে ১০ হাজার টাকার বেশি খরচ হওয়ার কথা নয়। এর সঙ্গে লাইট স্থাপনে আরও ৫ হাজার টাকা করে খরচ হতে পারে। কিন্তু এই আটটি বাতি স্থাপনে ৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা খরচ হওয়ার কথা নয়।’

অন্যদিকে পদচারী-সেতুর (ওয়াকওয়ে) উন্নয়নের জন্য ৩ লাখ টাকা ব্যয় দেখানো হলেও তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পদচারী-সেতুতে যে টাইলস রয়েছে, তা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আগের অর্থবছরের বরাদ্দের টাকা থেকে ব্যয় করা হয়েছে বলে পিআইওর কার্যালয় থেকে জানানো হয়।

মাঠের এক কোণে স্থাপিত ছাউনিতে পরিষদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক আনসার সদস্য বলেন, ‘মাসপাঁচেক আগে পরিষদের মাঠে বালু ফেলে কয়েক ইঞ্চি উঁচু করতে দেখেছি। এরপর মাঠে কিছু ঘাস লাগানো হয়। আর মাঠে জমে থাকা পানি বের হওয়ার জন্য এক পাশে ৫ থেকে ৬ ফুট করে ৪টি সরু নালা তৈরি করা হয়েছে। হাঁটার রাস্তার কোনো সংস্কার বা উন্নয়ন করতে দেখিনি।’

সরবরাহ করা তথ্যে সাভার ইউনিয়নের কাবিখার বরাদ্দ থেকে ‘সাভার টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট’ নামের একটি কলেজের মাঠে মাটি ভরাটের জন্য ১০ টন গম খরচ দেখানো হয়। কিন্তু সাভার ইউনিয়নের কোনো এলাকায় ওই নামে কোনো প্রতিষ্ঠান পাওয়া যায়নি। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আশুলিয়ার ধামসোনা ইউনিয়নের ডগরতলি গ্রামে ওই নামে একটি কলেজ রয়েছে।

কলেজের সদ্য সাবেক অধ্যক্ষ হোসনে আরা বলেন, ‘সাভার পৌর এলাকার ওয়াপদা রোডের একটি ভাড়া বাসায় কলেজের কার্যক্রম চলত। পদাধিকার বলে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্বে থাকা সাভারের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাঁশবাড়ী মৌজা থেকে কলেজের নামে ৫০ শতাংশ অর্পিত সম্পত্তি একসনা লিজ দেওয়ার পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলেজটি সেখানে স্থানান্তর করা হয়।’

গত বৃহস্পতিবার ডগরতলিতে গিয়ে দেখা যায়, হাজী যান মোহাম্মদ উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠের এক কোণে কলেজের একটি সাইনবোর্ড রয়েছে। তাঁর পাশেই ২০ বর্গফুট আয়তনের দুটি কক্ষের ছোট্ট একটি আধা পাকা ভবন রয়েছে, যা শিক্ষকদের চাঁদার টাকায় নির্মাণ করা হয় বলে শিক্ষকেরা জানান।

কলেজের শিক্ষার্থীরা জানান, কয়েক মাস আগে ওই ভবনের সামনের কয়েক বর্গফুট নিচু ভূমি বালু ফেলে ভরাট করা হয়েছে, যা কলেজের মাঠ নয়।

কলেজের সহকারী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাঠে মাটি ভরাটের জন্য ১০ টন গম বরাদ্দ দেওয়া হয়। ওই গম বিক্রি করে শ্রেণিকক্ষের সামনে বালু ফেলা হয়েছে। আমরা নিজেরা কোনো খরচ করিনি।’

জানতে চাইলে সাভার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ফাইজুল ইসলাম বলেন, ‘টিআর, কাবিটা ও কাবিখার প্রকল্প অনুমোদন হওয়ার পর বরাদ্দের টাকা, চাল বা গম প্রকল্প কমিটির সভাপতিকে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে টাকার ক্ষেত্রে প্রকল্প কমিটির সভাপতির নামে চেক দেওয়া হয়েছে। টাকা, চাল কিংবা গম পাওয়ার পর প্রকল্প কমিটি তা ব্যয় করেছে। সংগত কারণেই আমার দপ্তর থেকে টাকা খরচ বা কেনাকাটা করার কোনো সুযোগ নেই। কেউ এমন তথ্য বা অভিযোগ দিয়ে থাকলে তা সত্য নয়। কোনো প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দের টাকা ও চাল বা গম নয়ছয় হয়ে থাকলে এবং তার প্রমাণ পাওয়া গেলে ওই সব প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সাভারের সদ্য সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবুবকর সরকার বলেন, ‘পদাধিকার বলে আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলাম। কিন্তু কোনো প্রকল্প কমিটির সভাপতি ছিলাম না। বরাদ্দের অর্থ বা শস্য প্রকল্প কমিটির সভাপতিকে দেওয়া হয়েছে। তাঁরাই ওই সব টাকা বা শস্য খরচ করেছেন। বরাদ্দের অর্থ বা শস্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না, তা আমার জানা নেই।’

সাভারের বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মের বিষয়ে কথা হলে সাভারের বর্তমান ইউএনও মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘আমি সদ্য যোগদান করলাম। আগের কোনো প্রকল্পে অনিয়ম হলে খোঁজখবর নিয়ে দেখব।’

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসাভারজেলার খবর
বিসিএস পরীক্ষার সময় পরিবর্তনের দাবিতে বাকৃবিতে ফের রেলপথ অবরোধ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আজ সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জব্বারের মোড় এলাকায় রেলপথ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জব্বারের মোড় এলাকায় রেলপথ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার সময় পরিবর্তনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। রোববার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুরগামী আন্তঃনগর তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেন লাল কাপড় দেখিয়ে আটকে জব্বারের মোড় এলাকায় এ কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষার্থীরা।

এর আগে একই দাবিতে শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, ৪৭ তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পরিবর্তনের দাবিতে ফের রেললাইন অবরোধ করেছে পরীক্ষার্থীরা। সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জব্বারের মোড় তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে দেন বিক্ষোভকারীরা।

রেলপথ অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা ‘সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস, এক দুই তিন চার, পিএসসি তুই স্বৈরাচার, আবু সাঈদ মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

শিক্ষার্থী মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘দাবি না মানা পর্যন্ত রেলের চাকা ঘুরবে না। শুধু আমরা নই রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আজকে বৃহৎ আন্দোলন হচ্ছে। আমাদের দাবি, রুটিন প্রকাশের অন্তত দুই মাস পর পরীক্ষা হতে হবে। পিএসসি থেকে সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।

মেহরাজ রাকিব নামে আরেক শিক্ষার্থী বলেন, নতুন বাংলাদেশে কোন বৈষম্য মেনে নেওয়া হবে না। আমাদের যৌক্তিক দাবি মানতে হবে। অন্যথায় রেলের চাকা ঘুরবে না।

রেলপথময়মনসিংহ জেলাঅবরোধপরীক্ষাময়মনসিংহ বিভাগবিসিএস
পদ্মার চর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ০৫
উদ্ধার করা আগ্নেয়াস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত
উদ্ধার করা আগ্নেয়াস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার পদ্মার চর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাঘার খায়েরহাট এলাকায় র‌্যাব-৫ সিপিএসসির একটি দল এই অভিযান চালায়। অভিযানে একটি করে বিদেশি পিস্তল, পাইপগান, ওয়ান শুটারগান ও ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।

রোববার সকালে র‌্যাবের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৭ অক্টোবর বাঘা উপজেলার পদ্মার প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে বালুমহাল ও চরাঞ্চলের ভূমি-বাথান দখলকে কেন্দ্র করে আলোচিত মনতাজ ও কাকন বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ ও গোলাগুলি হয়। এই ঘটনায় একজন ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং আরও একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পরবর্তী সময়ে নদীতে আরও একজনের লাশ পাওয়া যায়।

ঘটনাটি সামনে আসার পর পুলিশসহ অন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো র‌্যাব ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী চক্রকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ায়। এর ধারাবাহিকতায় অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বাঘা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে অস্ত্রগুলো পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

রাজশাহী জেলাউদ্ধারবাঘারাজশাহী বিভাগআগ্নেয়াস্ত্রজেলার খবর
নেত্রকোনায় হাওর থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার মদনে হাওর থেকে দিদারুল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার ফেকনি গ্রামের সামনের হাওর থেকে তাঁর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত দিদারুল ইসলাম উপজেলার তিয়শ্রী ইউনিয়নের শ্রীধরপুর গ্রামের রহিছ মিয়ার ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বাড়িতে বসবাস করছিলেন।

পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দিদারুল ইসলামরা পাঁচ বোন ও দুই ভাই। ভাইদের মধ্যে দিদারুল বড়। চার বছর আগে পারিবারিকভাবে বিয়ে করে সংসার করছিলেন দিদারুল। হঠাৎ মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন তিনি। পাঁচ মাস ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে বাড়িতেই বসাবাস করছিলেন। গতকাল শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাতে বাড়ি ফেরেননি। সকালে ফেকনি গ্রামের হাওরে স্থানীয় লোকজন তাঁর মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

নিহত ব্যক্তির চাচাতো ভাই মোবারক হোসেন বলেন, ‘দিদারুল অনেক দিন আগে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। পাঁচ মাস ধরে উল্টাপাল্টা আচরণ বেশি করছিল। বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকত। কিন্তু শনিবার বিকেলে কোথায় চলে যায়, কেউ বলতে পারেনি। আজ সকালে খবর পেয়ে থানায় এসে তার মরদেহ পেয়েছি। তার সঙ্গে কারও কোনো শত্রুতা ছিল না।’

মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুল আলম শাহ্ বলেন, ‘খবর পেয়ে হাওর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। পরিবারের লোকজন জানিয়েছে, ছেলেটি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। তাদের মতামত অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পুলিশহাওরমদনময়মনসিংহ বিভাগমরদেহজেলার খবরনেত্রকোনা
মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী ও তৌহিদী জনতার সংঘর্ষ: পাল্টাপাল্টি ধাওয়ায় আহত ৪

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৫৫
আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগকে কেন্দ্র করে মানিকগঞ্জে তৌহিদী জনতা ও বাউলশিল্পীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই সংঘর্ষে দুই পক্ষের চারজন আহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে পৌর এলাকার দক্ষিণ সেওতা এলাকায় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

আহত চারজনের মধ্যে বাউলশিল্পী পক্ষের তিনজন হলেন আব্দুল আলিম, আরিফুল ইসলাম ও জহিরুল ইসলাম। তৌহিদী জনতা পক্ষের আহত ব্যক্তির নাম আব্দুল আলিম।

আহত ব্যক্তিদের মানিকগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাউলশিল্পীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁদের দলের দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মকে কটূক্তির অভিযোগ তুলে তাঁর ফাঁসির দাবিতে তৌহিদী জনতা মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন। সকাল ১০টার দিকে বিক্ষোভ শেষে তাঁরা মিছিল নিয়ে দক্ষিণ সেওতা এলাকায় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে সমবেত হন।

অন্যদিকে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে পূর্বঘোষিত মানববন্ধনের প্রস্তুতি নিতে কয়েকজন বাউলশিল্পী ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন।

তৌহিদী জনতার মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা বাউলশিল্পীদের দেখতে পেয়ে তাঁদের ধাওয়া করেন এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। এতে আবুল সরকারের পক্ষের তিনজন বাউলশিল্পী আহত হন। পরে বাউলশিল্পীদের পাল্টা হামলায় তৌহিদী জনতা পক্ষের একজন কর্মী আহত হন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আবদুল্লাহ আল মামুন।

মানিকগঞ্জঢাকা বিভাগসংঘর্ষমানিকগঞ্জ সদরজেলার খবর
