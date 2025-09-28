Ajker Patrika
উত্তরায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, রেস্টুরেন্ট পুড়ে ছাই

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
উত্তরায় আল মদিনা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে রোববার আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা
উত্তরায় আল মদিনা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে রোববার আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর উত্তরায় একটি রেস্টুরেন্টে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে রেস্টুরেন্টটি পুরোপুরি পুড়ে গেছে। তবে এ ঘটনায় হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরে জামাল মার্কেটের আল মদিনা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে আজ রোববার বিকেল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনা সম্পর্কে জামাল মার্কেটের ম্যানেজার তরিকুল ইসলাম বলেন, মদিনা রেস্টুরেন্টে কোনো অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল না। হোটেলমালিককে কয়েক দফা নিষেধ করা হলেও অনিরাপদভাবে রাস্তার পাশে গ্যাস সিলিন্ডারের চুলা বসিয়ে রান্নার কাজ করা হতো। আগুন লাগার পর স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আধা ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সিলিন্ডার বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

উত্তরা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. আলম হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে আমি রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু খালপাড় যাওয়ার পর জানতে পারি, আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। তাই আমরা ফিরে যাই।’

আগুনে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে জানতে চাইলে ডিএমপির উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহিম মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ বিষয়ে এখনো কিছু বলতে পারছি না।’

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসিলিন্ডার বিস্ফোরণউত্তরাঢাকাবিস্ফোরণগ্যাস বিস্ফোরণ
