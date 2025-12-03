Ajker Patrika

ঢামেকে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারের কয়েদির মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৩৪
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) এক কয়েদি ঢাকা মেডিকেলে মারা গেছেন। ওই কয়েদির নাম আব্দুল, বয়স ৭৫ বছর। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কারারক্ষীরা ওই কয়েদিকে কারাগার থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক কয়েদি আব্দুলের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় ওই কয়েদিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

মো. ফারুক আরও জানান, কয়েদি হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন আব্দুল। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর মামলার বিবরণ জানা যায়নি। আব্দুলের বাবার নাম মিরজান আলী। তাঁর কয়েদি নম্বর ৫৩৬৭/এ।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢাকা জেলাঢাকা বিভাগকারাগারজেলার খবর
