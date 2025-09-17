Ajker Patrika
তুরাগে মাস্ক পরে আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল, ফেসবুকে ভিডিও ভাইরাল

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০: ৪৮
তুরাগের ধউর এলাকায় মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মশাল মিছিল বের করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত
তুরাগের ধউর এলাকায় মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মশাল মিছিল বের করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর তুরাগে মুখে মাস্ক পরে রাতের আঁধারে মশাল মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। তুরাগের ধউর এলাকায় মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে মশাল মিছিল করা হয়। যার একটি ভিডিও ফুটেজ এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

মশাল মিছিলে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’, ‘বাংলাদেশ হাসবে, শেখ হাসিনা আসবে’, ‘শেখ হাসিনার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’সহ নানা স্লোগান দেন।

জানা গেছে, ঢাকা-১৮ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ মোহাম্মদ হাবিব হাসানের নেতৃত্বে এ বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

বিক্ষোভ মিছিল প্রসঙ্গে ডিএমপির তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা এমন কোনো মিছিল পাইনি। বর্তমানে তুরাগের কামারপাড়া এলাকায় অবস্থান করছি। মনে হচ্ছে বিক্ষোভ মিছিলটি আগের।’

রাজধানীতুরাগআওয়ামী লীগমিছিল
