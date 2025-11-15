Ajker Patrika

আশরাফুলের ২৬ টুকরা লাশ: গ্রেপ্তার জরেজ ও শামীমা রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ইনসেটে আশরাফুল হক। ছবি: সংগৃহীত
ইনসেটে আশরাফুল হক। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হকের ২৬ টুকরা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার তাঁর বন্ধু মো. জারেজুল ইসলাম ওরফে জরেজ ও শামীমা আক্তার ওরফে কহিনূরকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন দুজনকে রিমান্ডে নেওয়ার এই আদেশ দেন।

সন্ধ্যার পর আসামিদের আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক তদন্তে আসামিদের বিরুদ্ধে বাদীর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। আসামি মো. জারেজুল ইসলাম ও শামীমা আক্তার এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। এ ঘটনায় অন্য কোনো অজ্ঞাতনামা আসামি জড়িত রয়েছে কি না, ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আসামিদের সাত দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা একান্ত প্রয়োজন। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেককে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুজ্জামান দিপু বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ মাঠের গেটের কাছে রাস্তার পাশে রাখা ড্রাম থেকে লাশের ২৬টি খণ্ড উদ্ধার করে পুলিশ। সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ করে আশরাফুলের পরিচয় নিশ্চিত করে। এ ঘটনায় ১৪ নভেম্বর আশরাফুলের বোন আনজিরা বেগম বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় জরেজসহ অজ্ঞাতনামা কয়েজনকে আসামি করা হয়।

গতকাল শুক্রবার জরেজকে কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। অন্যদিকে শামীমাকে লাকসাম থেকে গ্রেপ্তার করে ডিবি।

হত্যাকাণ্ডঢাকা জেলাহত্যারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাআদালতডিবিরিমান্ড
বন্দর ইজারা দেওয়া রুখতে নগরীতে মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
হালিশহর থানার নয়াবাজার থেকে বড়পুল মশাল মিছিল হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
হালিশহর থানার নয়াবাজার থেকে বড়পুল মশাল মিছিল হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও লালদিয়ার চর বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নগরীতে মশাল মিছিল করেছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নগরের হালিশহর থানার নয়াবাজার থেকে বড়পুল পর্যন্ত এই মশাল মিছিল হয়।

মিছিলের আগে সমাবেশে টিইউসি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তপন দত্ত বলেন, ‘চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। এই বন্দর নিয়ে কোনো প্রকার ছিনিমিনি খেলা সহ্য করা হবে না। ডক শ্রমিক, সিঅ্যান্ডএফ শ্রমিকসহ দেশের শ্রমজীবী মানুষের হাতেই বন্দর পরিচালনা হবে, বিদেশিদের হাতে নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিগত সরকারের সময় নেওয়া একতরফা ইজারার সিদ্ধান্ত বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বহাল রেখেছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশের কৌশলগত সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার এই চক্রান্ত জনগণ কখনো মেনে নেবে না। সরকারকে অবিলম্বে এনসিটি ও লালদিয়ার চর ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে; অন্যথায় বৃহত্তর কর্মসূচির মাধ্যমে বন্দরসহ সারা বাংলাদেশ অচল করে দেওয়া হবে।’ শ্রম সংস্কার কমিশনের এই সদস্য ২২ নভেম্বর চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে বিভাগীয় শ্রমিক কনভেনশন কর্মসূচির ঘোষণা দেন।

জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, ‘চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সাম্প্রতিক গণবিজ্ঞপ্তিতে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ। ভবিষ্যতে নতুন করে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা করা হলে আন্দোলন আরও বেগবান হবে।’

বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার না করা হলে স্কপসহ সব শ্রমিক সংগঠন বৃহত্তর ঐক্য গড়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাসহ সারা দেশে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতন, ডক শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেন সেলিম, বন্দর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম খোকন প্রমুখ। এতে উপস্থিত ছিলেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের খোরশেদুল আলম, জাহেদ উদ্দিন শাহিন, বিএফটিইউসি চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি কাজী আনোয়ারুল হক হুনি, বিএমএসএফ সাধারণ সম্পাদক নুরুল আবসার প্রমুখ।

বন্দরচট্টগ্রামমিছিল
লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৪
আবুল কালাম জহির। ছবি: সংগৃহীত
আবুল কালাম জহির। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আবুল কালাম জহির (৫০) নামের এক বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে ও গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকায় (মোস্তাফার দোকান) এই ঘটনা ঘটে।

নিহত আবুল কালাম জহির ওই ইউনিয়নের পশ্চিম লতিফপুর এলাকার মুনছুর আহমেদের ছেলে।

এ বিষয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফয়েজুল আজীম নোমান বলেন, নিহত জহিরের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারের অভিযান চলছে।

তিনি বলেন, মাদক কারবার ও অন্তঃকোন্দলের কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

গুলিহত্যাকাণ্ডবিএনপিহত্যাজেলার খবর
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ অপসো ফার্মার শ্রমিকদের, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেন অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেন অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেছেন অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকেরা। চার ঘণ্টার অবরোধে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। ভোগান্তিতে পড়ে যাত্রী ও চালকেরা।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত বরিশাল নগরীর চৌমাথা এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা। এর আগে নগরের বগুড়া রোডে অপসো স্যালাইন ফার্মার কারখানার সামনে যান শ্রমিকেরা। সেখান থেকে মিছিল নিয়ে নগরীর চৌমাথা এলাকায় যান তাঁরা। শ্রমিকদের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেন বরিশাল মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিন, বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তীসহ বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা।

শ্রমিকেরা জানান, তাঁরা অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসে কাজ করেছেন। প্রথমে দৈনিক ২২০ টাকার হাজিরায় কাজ করার পর প্রতিষ্ঠানটি তাদের মাস্টাররোলে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু এক বছরের মাথায় হঠাৎ ৫৭০ শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। চাকরি হারিয়ে সংসার চালাতে পারছেন না তাঁরা। শ্রমিকেরা বলছেন, তাঁদের ছাঁটাই করে কোম্পানি নতুনভাবে ১ হাজার ২০০ শ্রমিক নিয়োগের উদ্যোগ নিচ্ছে। এটা স্পষ্টভাবে তাদের সঙ্গে অন্যায় ও ষড়যন্ত্র।

আন্দোলনে অংশ নেওয়া অপসো স্যালাইন ফার্মা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. রাকিব মিয়া বলেন, ‘গত ১৭ দিন ধরে আমরা আন্দোলন করছি। ইতিপূর্বে জেলা প্রশাসন এবং শ্রম অধিদপ্তরের উদ্যোগে আমাদের দাবির বিষয় নিয়ে বৈঠক হয়েছে। কিন্তু অপসো ফার্মা কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি মেনে নিচ্ছে না। চাকরিচ্যুত করার এক মাস আগে আমাদের অপসো স্যালাইন ফার্মায় একটি শ্রমিক ইউনিয়ন অনুমোদন করা হয়। এ কারণেই আমাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের পুনর্বহালের আগ পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।’

বাসদ নেত্রী ডা. মনীষা চক্রবর্তী বলেন, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অন্যায়ভাবে ৫৭০ শ্রমিককে একযোগে ছাঁটাই করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের আন্দোলন চললেও অপসো স্যালাইন ফার্মার নেতারা শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহাল করেনি এবং তাঁদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেননি। শ্রমিকদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এ ব্যাপারে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে অপসো স্যালাইন ফার্মার শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন।

অপসো স্যালাইন ফার্মা দেশের অন্যতম বৃহৎ ওষুধ প্রস্তুতকারী অপসোনিন গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। গত ২৯ অক্টোবর কারখানার স্টেরিপ্যাক (সিরিঞ্জ ও স্যালাইন সেট প্রস্তুকারক) শাখার ৫৭০ শ্রমিককে চাকরিচ্যুতির চিঠি দেওয়া হয়।

বরিশাল জেলাঅবরোধবরিশাল বিভাগবরিশালমহাসড়কযাত্রীশ্রমিক
জামিন পেলেন হিরো আলম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নিজ বাড়িতে সংবাদ সম্মেলনে হিরো আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিজ বাড়িতে সংবাদ সম্মেলনে হিরো আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাবেক স্ত্রী রিয়া মনিকে মারধর ও হত্যাচেষ্টার মামলায় আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে হাজির করা হলে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল হাসান তাঁকে জামিন দেন।

বিকেলে হাতিরঝিল থানা-পুলিশ হিরো আলমকে আদালতে হাজির করে। তাঁর পক্ষে জামিনের আবেদন করেন আইনজীবীরা। এ সময় রিয়া মনিও আদালতে হাজির হন। তাঁর পক্ষে আইনজীবীরা জামিনের বিরোধিতা করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত হিরো আলমকে জামিন দেন।

আজ বেলা আড়াইটার দিকে হিরো আলমকে রাজধানীর রামপুরা উলন রোডের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এর আগে, ১২ নভেম্বর হিরো আলমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান পরোয়ানা জারির এই নির্দেশ দেন।

এই মামলার আসামি ও হিরো আলমের সহযোগী আহসান হাবিব সেলিমের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। জামিনের শর্তভঙ্গ করে হিরো আলম ও তাঁর সহযোগী আদালতে নিয়মিত হাজির না হওয়ার কারণে জামিন বাতিল চেয়ে আবেদন করলে আদালত দুজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, সম্প্রতি হিরো আলম ও বাদী রিয়া মনির মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। এরপর হিরো আলম বাদীকে তালাক দিয়ে বাসা থেকে বের করে দেন। গত ২১ জুন বাদীর পরিবারের সঙ্গে মীমাংসা করার জন্য হাতিরঝিল থানাধীন এলাকায় একটি বাসায় ডাকা হয়। সে সময় হিরো আলমসহ ১০-১২ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বাদী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল শুরু করেন। পরে তাঁরা বাদীর বর্তমান বাসায় বেআইনিভাবে ঢুকে কাঠের লাঠি দিয়ে মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারধর করেন।

এই হামলায় বাদীর শরীরে জখম হয়। এ সময় তাঁর গলায় থাকা দেড় ভরি ওজনের সোনার চেইন চুরি করে নিয়ে যায় বলেও অভিযোগে বলা হয়েছে।

এ ঘটনায় গত ২৩ জুন বাদী রিয়া মনি হাতিরঝিল থানায় মামলা করেন।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগহিরো আলমজেলার খবরমেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
