মুন্সিগঞ্জে পদ্মার শাখা নদীর ভাঙন থেকে গ্রাম রক্ষার দাবি

টঙ্গিবাড়ী (মুন্সিগঞ্জ) প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে পদ্মার শাখা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।
আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে কামারখাড়া ইউনিয়নের চৌসার গ্রামে এই মানববন্ধন হয়। স্থানীয় জুনিসার বায়তুল আমান জামে মসজিদ-সংলগ্ন ভাঙনকবলিত এলাকায় এই কর্মসূচিতে পাঁচ শতাধিক নারী-পুরুষ অংশ নেয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, পদ্মার শাখা নদীর তীরে অবস্থিত চৌসার গ্রামটি দীর্ঘদিন ধরে ভাঙনের হুমকিতে রয়েছে। ইতিমধ্যে বহু ঘরবাড়ি, ফসলি জমি ও গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে নদীভাঙনের তীব্রতা বেড়ে যায়, ফলে গ্রামবাসীর মধ্যে আতঙ্ক চরমে পৌঁছেছে।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, প্রতিবছরই তাঁরা ভাঙনের শিকার হন। এটি রোধে বহুবার প্রতিশ্রুতি শোনা গেলেও স্থায়ী কোনো প্রতিকার মেলেনি। তাঁরা অবিলম্বে স্থায়ী বেড়িবাঁধ নির্মাণের দাবি জানান।
বক্তারা আরও বলেন, চৌসার গ্রামের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে স্থায়ী বেড়িবাঁধ থাকলেও ভাঙনকবলিত এক কিলোমিটার এলাকায় স্থায়ী কোনো বাঁধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁরা চান, দ্রুত সময়ের মধ্যে স্থায়ী বাঁধের মাধ্যমে গ্রামটি রক্ষা করা হোক।
মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ছাড়াও শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। তারা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতি দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায়।
