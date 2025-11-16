Ajker Patrika

রাজধানীর বাড্ডায় বাসে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ১৮
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

রাজধানীর বাড্ডায় একটি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে মধ্য বাড্ডা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাহজাহান বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি। আগুন কীভাবে লেগেছে বা কেউ লাগিয়ে কি না—এখনো নিশ্চিত নই।’

এর আগে আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত রাজধানীর একাধিক স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে রাতে সেন্ট্রাল রোডে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এ ছাড়া মিরপুর, শ্যামপুর ও কারওয়ান বাজার এলাকায়ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগবাড্ডাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিহারে নির্বাচনে ভরাডুবির পর লালু যাদবের ঘরে আগুন, বাপ–ভাইকে ত্যাজ্য করলেন রোহিনী

শ্রীপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে পেট্রলবোমা বিস্ফোরণ

রাজধানীর তিন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ, বাসে আগুন, এক পথচারী আহত

উৎপাদনে ফিরছে বেক্সিমকো টেক্সটাইল, হাজারো শ্রমিকের জন্য আশার বার্তা

অভিনেত্রী মেহজাবীন ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

এলাকার খবর
Loading...