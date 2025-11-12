মাইলস্টোনে বিমান বিধ্বস্ত: চিকিৎসা শেষে সাড়ে ৩ মাস পর বাড়ি ফিরল যমজ দুই শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় আহত ১০ বছর বয়সী যমজ শিশু সারিনাহ জাহান সায়রা ও সাইবাহ জাহান সায়মা প্রায় সাড়ে তিন মাস চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছে। সায়রার দেহের ৩০ শতাংশ এবং সায়মার ১৫ শতাংশ আগুনে পুড়ে গিয়েছিল।
জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট আজ বুধবার সকালে তাদেরকে ছাড়পত্র দেয়।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত আগুনে দগ্ধ ৩৩ জন চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছে।
বার্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, বিমান দুর্ঘটনায় আহত ৫৭ জন এখান থেকে চিকিৎসা নিয়েছে। তাদের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে ২০ জন। একজনকে ট্রমা ম্যানেজমেন্টের জন্য মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনজন এখনো চিকিৎসাধীন। তবে তারা সবাই আশঙ্কামুক্ত।
নাসির উদ্দিন বলেন, ‘আমাদের চিকিৎসক, নার্স ও অন্য স্টাফরা দগ্ধ প্রত্যেক রোগীকে আন্তরিক সেবা দিয়েছেন। তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকেও আমাদের প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা বাড়ি ফিরেছেন, তাঁদের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে এবং ফলোআপ চিকিৎসা দিচ্ছে।’
এ সময় তিনি সিঙ্গাপুর, ভারত, চীন ও যুক্তরাজ্য থেকে যেসব চিকিৎসক দেশে এসে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানান।
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি দোতলা ভবনে গত ২১ জুলাই বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এতে ৩৬ জন নিহত হয়। আহত হয় ১২৪ জন।
দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে বিমানের পাইলটের উড্ডয়নের ত্রুটি চিহ্নিত করেছে তদন্ত কমিটি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানী ঢাকার মিরপুর ১ নম্বরে একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ট্রাফিক মিরপুর বিভাগের বরাত দিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ এক বার্তায় জানিয়েছে, আজ বুধবার দুপুর আনুমানিক ১টা ৩ মিনিটে বাসে আগুন দেওয়া হয়।
ট্রাফিক বিভাগ বলেছে, মিরপুর ১ নম্বরে সনি স্কয়ারের রূপায়ণ টাওয়ারের সামনে শতাব্দী পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। বাসটিতে অগ্নিসংযোগকারীর পরিচয় জানা যায়নি। আশপাশের লোকজনের সহায়তায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী অঞ্চলের প্রবাহিত নদী, খাল ও জলাশয় অবৈধ দখলমুক্ত করে দূষণ রোধ ও পুনঃখননের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) রাজশাহী জেলা কমিটি। এই দাবিতে আজ বুধবার দুপুরে রাজশাহীর জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতারের মাধ্যমে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ুবিষয়ক উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।
এ সময় জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার স্মারকলিপির দাবির বিষয়ে আন্তরিকতার কথা জানিয়ে অচিরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। স্মারকলিপি দেওয়ার সময় বাপার জাতীয় কমিটির সদস্য মো. জামাত খান, রাজশাহী জেলা কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী মাহমুদ হোসেন, সহসভাপতি অধ্যাপক জুয়েল কিবরিয়া, সাধারণ সম্পাদক সেলিনা বেগম, উপদেষ্টা শ ম সাজু, মামুন-অর-রশিদ, সাফিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মহানগরী রাজশাহী। জেলার অভ্যন্তরে বহু নদী, খাল ও জলাশয় ছিল প্রাণচঞ্চল। কিন্তু অবৈধ দখলদার ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উদাসীনতায় এসব জলাশয় এখন ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। ফলে পানি ধারণক্ষমতা কমে গিয়ে সাম্প্রতিক ভারী বর্ষণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
স্মারকলিপিতে সাম্প্রতিক এক গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য উল্লেখ করে বলা হয়, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগত নিচে নেমে যাচ্ছে। কৃষিকাজে অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই অঞ্চল এখন মারাত্মক পানি সংকটে পড়েছে। পাশাপাশি পদ্মা নদীর তীর দখল, দূষণ ও পানিপ্রবাহ হ্রাসের কারণে নদীর তীর ভরাট ও চর গঠনের প্রবণতা বেড়েছে।
এতে বলা হয়, পদ্মা, শিব-বারনই, হোজা, মালঞ্চ, মুসা খাঁ, বড়াল ও নারদ নদ মৃত্যুর মুখে। এসব নদীতে এখন আর নৌকা চলে না, মাছও ধরা পড়ে না। নদীর যে সৌন্দর্য একসময় চোখ জুড়াত, এখন তা শুধুই স্মৃতি। অপরিকল্পিতভাবে ছোট দৈর্ঘ্যের ব্রিজ নির্মাণ, ময়লা-আবর্জনা ফেলা ও দখলের কারণে নদীগুলোর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। এই অবস্থায় নদীগুলোর পুনঃখনন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে নদীর যৌবন ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়।
স্মারকলিপির অনুলিপি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পাউবো মহাপরিচালক ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলীর কাছেও পাঠানো হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর রমনা থানার সামনে পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানায়, রমনা থানা-পুলিশের এই গাড়িতে আগুন কোনো দুর্বৃত্ত দেয়নি। এটি মেরামতের সময় হঠাৎ আগুন লেগে যায়।
এ বিষয়ে রমনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক বলেন, পুলিশের গাড়িটিতে মেরামতের কাজ করার সময় হঠাৎ ব্যাটারির সংযোগ থেকে আগুন ধরে যায়। পরে অবশ্য আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আগুনে কেউ হতাহত হয়নি। গাড়ির মিস্ত্রির ভুলের কারণে আগুনের ঘটনা ঘটেছে।
ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মধ্যবাড্ডার একটি বাড়িতে মামুন শিকদার (৩৯) নামের এক যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। মাদক কারবারের দ্বন্দ্বে এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।
আজ বুধবার ভোর ৪টার দিকে মধ্যবাড্ডার কমিশনার গলির দোতলা টিনশেড বাড়ির নিচতলা থেকে মামুনের গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মরদেহের ময়নাতদন্তের জন্য সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।
বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হাসানুর রহমান জানান, বাড়িটির মেঝে থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত যুবকের থুতনির নিচে একটি ছিদ্র রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ঘটনাস্থলের আশপাশের মানুষজনের কাছে জানা গেছে, যে বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানে তিনি থাকতেন না। মাদক কারবারিদের কোনো দ্বন্দ্বের কারণে এই হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকতে পারে। তবে তা বিস্তারিত তদন্তের পরই বলা যাবে।
এসআই হাসানুর রহমান আরও জানান, নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় তাঁর আঙুলের ছাপ পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে। মামুন শিকদারের বাবার নাম আবদুল মালেক শিকদার। তাঁর বাড়ি পটুয়াখালী জেলার দুমকী উপজেলার আগলী গ্রামে। তবে এখনো তাঁর পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।
