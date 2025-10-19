মেট্রোরেলের সময় বাড়ল: আজ থেকে নতুন সূচি, ট্রিপ বাড়ল ৭টি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীতে যাত্রীসেবার মান উন্নত করতে মেট্রোরেল চলাচলের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে। আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) সপ্তাহের শুরু থেকেই নতুন সময়সূচি অনুযায়ী যাত্রী পরিবহন শুরু করেছে রাজধানীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই গণপরিবহন। সময় বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তে নিয়মিত যাত্রী ও কর্মজীবীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) জানিয়েছে, যাত্রীদের দীর্ঘদিনের চাহিদা ও সুবিধা বিবেচনায় এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী, সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার বাদে অন্যান্য দিনে মেট্রোরেলের সময়সূচিতে পরিবর্তন এসেছে।
আজ উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে প্রথম ট্রেন ছেড়েছে সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে। যা আগে ছাড়ত সকাল ৭টা ১০ মিনিটে। একই সঙ্গে মতিঝিল থেকে দিনের প্রথম ট্রেন ছেড়েছে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে।
পরিবর্তিত সময়সূচি (রোববার থেকে বৃহস্পতিবার) :
উল্লেখ্য, এর আগে উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়ত সকাল ৭টা ১০ মিনিটে। এখন মতিঝিল থেকে দিনের প্রথম ট্রেন ছাড়ছে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে। সপ্তাহের শুক্রবার মেট্রোরেলের সময়সূচি আগের মতোই অপরিবর্তিত থাকবে।
ট্রিপ সংখ্যা বাড়ল ৭টি
মেট্রোরেল চলাচলের বাড়তি সময়ের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ডিএমটিসিএল-এর মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মোহাম্মদ ইফতিখার হোসেন। তিনি বলেন, ‘চলাচলের সময় আজ থেকে বাড়ানো হয়েছে। এতে মেট্রোর ট্রিপের সংখ্যা বেড়েছে। আগে ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন ২৩৬টি ট্রিপ হতো, নতুন সময় বাড়ার কারণে এখন তা ২৪৩টি হবে। অর্থাৎ, সময় বৃদ্ধির ফলে দৈনিক ৭টি অতিরিক্ত ট্রিপ চালু হচ্ছে।’
মেট্রোরেল এখন রাজধানীর হাজারো কর্মজীবী মানুষের প্রতিদিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সময় বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন অফিসগামী ও দোকানকর্মীরা।
নুরুল আমিন নামের এক যাত্রী ফেসবুকে লিখেছেন, ‘আমাদের অফিস শুরু হয় সকাল ৮টায়। আগে মেট্রোর সময় না মেলায় বাসে যেতে হতো। এখন আর তাড়াহুড়ো থাকবে না, সময়মতো অফিসে পৌঁছানো যাবে।’
মতিঝিলের দোকানকর্মী মফিজুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের দোকান বন্ধ হয় প্রায় রাত ৯টার দিকে। আগের সময়সূচিতে মেট্রো ধরতে পারতাম না। এখন শেষ ট্রেন প্রায় রাত ১০টা ১০ মিনিটে ছাড়বে, তাই হয়তো বাড়ি ফেরা অনেক সহজ হবে।’
