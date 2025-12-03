Ajker Patrika

বৈদ্যুতিক তারে কাপড়, ১৫ মিনিট বন্ধ ছিল মেট্রোরেল চলাচল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

উত্তরা উত্তর ও উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনের মাঝামাঝি মেট্রোরেল লাইনের উপরের বৈদ্যুতিক তারের ওপর কাপড় পড়ে প্রায় ১৫ মিনিটের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

আজ বুধবার দুপুর ১২টা ২২ মিনিট থেকে নিরাপত্তাজনিত কারণে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ করে কাপড়টি অপসারণের কাজ শুরু করা হয়। পরে ১২টা ৩৭ মিনিটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি) লাইন–৬ এর উপপ্রকল্প পরিচালক (গণসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরিফী এই তথ্য জানান।

আহসান উল্লাহ শরিফী জানান, যাত্রীসেবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এদিকে সাময়িক অসুবিধার জন্য যাত্রীদের কাছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাবিদ্যুৎঢাকা বিভাগট্রেনজেলার খবরমেট্রোরেল
