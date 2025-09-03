রাজধানীর কুড়িলে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে রাজধানীর কুড়িলের বিশ্বরোড এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। আজ বুধবার দুপুর ১২টার পর ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের পাঁচ শতাধিক কর্মী সড়ক অবরোধ করেন।
এ ঘটনায় বিশ্বরোড এলাকার ওই সড়ক এবং আশপাশের সড়কগুলোতে যান চলাচল স্থবির হয়ে পড়েছে। এতে বিপাকে পড়েছে ওই সড়কে চলাচল করা সাধারণ মানুষ। গাড়ি দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় অনেকে নেমে বিকল্প উপায়ে গন্তব্যে রওনা হচ্ছেন। আবার কেউ হেঁটেই যাচ্ছেন গন্তব্যে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে গেছেন পুলিশ সদস্যরা।
গুলশান ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মো. জিয়াউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, শ্রমিকদের কয়েক মাসের বেতন আটকে আছে। গার্মেন্টসটিও নাকি বন্ধ। তাই বেতনের দাবি নিয়েই তাঁরা সড়ক অবরোধ করেছেন। এতে উত্তরা-বাড্ডা-রামপুরা রুটে চলাচলকারী যানবাহন সব আটকে গেছে। আমরা বিষয়টি দেখছি। তাঁদের সড়ক ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। আর মানুষের ভোগান্তি ও যান চলাচলের জন্য বিকল্প সড়ক ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছি।
এদিকে, ফেসবুকে এক পোস্টে গুলশান ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, কুড়িলে ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের প্রায় ৫০০ কর্মী বেতন-ভাতার দাবিতে ইনকামিং ও আউটগোয়িং রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে কুড়িল থেকে বাড্ডার দিকে এবং বাড্ডা থেকে কুড়িলের দিকে কোনো গাড়ি যাচ্ছে না। ঘটনাস্থলে থানার অফিসার ফোর্স নিয়োজিত রয়েছে।
এ ক্ষেত্রে বিকল্প তিনটি রুটে ডাইভারশন দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। পথগুলো হলো:
১. খিলক্ষেত থেকে ফ্লাইওভার ব্যবহার না করে নিচ দিয়ে মহাখালী বনানীর দিকে যাওয়া যাবে।
২. রামপুরার দিক থেকে কুড়িলের দিকের যানবাহনগুলো বাড্ডা লিংক রোড হয়ে গুলশান ১-গুলশান-২ হয়ে উত্তরার দিকে যাওয়া যাবে। অথবা
৩. রামপুরার দিক থেকে এসে নতুন বাজার হয়ে গুলশান-২ দিয়ে উত্তরের দিকে যাওয়া যাবে। আর যারা রামপুরার দিকে যাবেন তারা ওপরের ভাইস ভারসা রুটে কুড়াতলী হয়ে মহাখালী রুটে কাকলী হয়ে অথবা আমতলী হয়ে অথবা তেজগাঁও হয়ে গন্তব্যে যেতে পারবেন।
বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে রাজধানীর কুড়িলের বিশ্বরোড এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। আজ বুধবার দুপুর ১২টার পর ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের পাঁচ শতাধিক কর্মী সড়ক অবরোধ করেন।
এ ঘটনায় বিশ্বরোড এলাকার ওই সড়ক এবং আশপাশের সড়কগুলোতে যান চলাচল স্থবির হয়ে পড়েছে। এতে বিপাকে পড়েছে ওই সড়কে চলাচল করা সাধারণ মানুষ। গাড়ি দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় অনেকে নেমে বিকল্প উপায়ে গন্তব্যে রওনা হচ্ছেন। আবার কেউ হেঁটেই যাচ্ছেন গন্তব্যে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে গেছেন পুলিশ সদস্যরা।
গুলশান ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মো. জিয়াউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, শ্রমিকদের কয়েক মাসের বেতন আটকে আছে। গার্মেন্টসটিও নাকি বন্ধ। তাই বেতনের দাবি নিয়েই তাঁরা সড়ক অবরোধ করেছেন। এতে উত্তরা-বাড্ডা-রামপুরা রুটে চলাচলকারী যানবাহন সব আটকে গেছে। আমরা বিষয়টি দেখছি। তাঁদের সড়ক ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। আর মানুষের ভোগান্তি ও যান চলাচলের জন্য বিকল্প সড়ক ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছি।
এদিকে, ফেসবুকে এক পোস্টে গুলশান ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, কুড়িলে ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের প্রায় ৫০০ কর্মী বেতন-ভাতার দাবিতে ইনকামিং ও আউটগোয়িং রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে কুড়িল থেকে বাড্ডার দিকে এবং বাড্ডা থেকে কুড়িলের দিকে কোনো গাড়ি যাচ্ছে না। ঘটনাস্থলে থানার অফিসার ফোর্স নিয়োজিত রয়েছে।
এ ক্ষেত্রে বিকল্প তিনটি রুটে ডাইভারশন দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। পথগুলো হলো:
১. খিলক্ষেত থেকে ফ্লাইওভার ব্যবহার না করে নিচ দিয়ে মহাখালী বনানীর দিকে যাওয়া যাবে।
২. রামপুরার দিক থেকে কুড়িলের দিকের যানবাহনগুলো বাড্ডা লিংক রোড হয়ে গুলশান ১-গুলশান-২ হয়ে উত্তরার দিকে যাওয়া যাবে। অথবা
৩. রামপুরার দিক থেকে এসে নতুন বাজার হয়ে গুলশান-২ দিয়ে উত্তরের দিকে যাওয়া যাবে। আর যারা রামপুরার দিকে যাবেন তারা ওপরের ভাইস ভারসা রুটে কুড়াতলী হয়ে মহাখালী রুটে কাকলী হয়ে অথবা আমতলী হয়ে অথবা তেজগাঁও হয়ে গন্তব্যে যেতে পারবেন।
আজ বুধবার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এ রায় দেন বলে নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মো. এরশাদ আলম জর্জ।২ মিনিট আগে
বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক (কুমিল্লা বিভাগ) অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়া বলেছেন, বাংলাদেশের বর্তমানে যে অবস্থা, তাতে বোঝা যায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রশাসন চালাতে চরমভাবে ব্যর্থ। তাদের পক্ষে নির্বাচন আয়োজন যত বিলম্ব হবে, ততই ষড়যন্ত্র বেশি হবে। সেজন্যই এখন নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।৯ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) শেষ দিন ২০০ জন প্রার্থীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে সব মিলিয়ে মোট ৮৪১ জন প্রার্থী নমুনা জমা দিয়েছেন।২৮ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর লোহালিয়া নদী থেকে দুই যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত গভীর রাতে লোহালিয়া সেতুর নিচ থেকে উদ্ধার করা হয় পৌর শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তুহিন হাওলাদার (২৫)-এর মরদেহ। তিনি কালাম হাওলাদারের ছেলে।৪৪ মিনিট আগে