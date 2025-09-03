Ajker Patrika
রাজধানীর কুড়িলে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ১৭
শ্রমিকদের অবরোধের কারণে কুড়িল থেকে বাড্ডার দিকে ও বাড্ডা থেকে কুড়িলের দিকে কোনো গাড়ি যাচ্ছে না। ছবি: আজকের পত্রিকা
বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে ‎রাজধানীর কুড়িলের বিশ্বরোড এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। আজ বুধবার দুপুর ১২টার পর ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের পাঁচ শতাধিক কর্মী সড়ক অবরোধ করেন। ‎

‎এ ঘটনায় বিশ্বরোড এলাকার ওই সড়ক এবং আশপাশের সড়কগুলোতে যান চলাচল স্থবির হয়ে পড়েছে। এতে বিপাকে পড়েছে ওই সড়কে চলাচল করা সাধারণ মানুষ। গাড়ি দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় অনেকে নেমে বিকল্প উপায়ে গন্তব্যে রওনা হচ্ছেন। আবার কেউ হেঁটেই যাচ্ছেন গন্তব্যে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে গেছেন পুলিশ সদস্যরা। ‎

শ্রমিকদের অবরোধের কারণে কুড়িল থেকে বাড্ডার দিকে ও বাড্ডা থেকে কুড়িলের দিকে কোনো গাড়ি যাচ্ছে না। ছবি: আজকের পত্রিকা
‎গুলশান ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মো. জিয়াউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, শ্রমিকদের কয়েক মাসের বেতন আটকে আছে। গার্মেন্টসটিও নাকি বন্ধ। তাই বেতনের দাবি নিয়েই তাঁরা সড়ক অবরোধ করেছেন। এতে উত্তরা-বাড্ডা-রামপুরা রুটে চলাচলকারী যানবাহন সব আটকে গেছে। আমরা বিষয়টি দেখছি। তাঁদের সড়ক ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। আর মানুষের ভোগান্তি ও যান চলাচলের জন্য বিকল্প সড়ক ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছি। ‎‎

শ্রমিকদের অবরোধের কারণে কুড়িল থেকে বাড্ডার দিকে ও বাড্ডা থেকে কুড়িলের দিকে কোনো গাড়ি যাচ্ছে না। ছবি: আজকের পত্রিকা
এদিকে, ফেসবুকে এক পোস্টে গুলশান ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, কুড়িলে ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের প্রায় ৫০০ কর্মী বেতন-ভাতার দাবিতে ইনকামিং ও আউটগোয়িং রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে কুড়িল থেকে বাড্ডার দিকে এবং বাড্ডা থেকে কুড়িলের দিকে কোনো গাড়ি যাচ্ছে না। ঘটনাস্থলে থানার অফিসার ফোর্স নিয়োজিত রয়েছে।

শ্রমিকদের অবরোধের কারণে কুড়িল থেকে বাড্ডার দিকে ও বাড্ডা থেকে কুড়িলের দিকে কোনো গাড়ি যাচ্ছে না। ছবি: আজকের পত্রিকা
এ ক্ষেত্রে বিকল্প তিনটি রুটে ডাইভারশন দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। পথগুলো হলো: ‎

‎ ১. খিলক্ষেত থেকে ফ্লাইওভার ব্যবহার না করে নিচ দিয়ে মহাখালী বনানীর দিকে যাওয়া যাবে।

‎‎ ২. রামপুরার দিক থেকে কুড়িলের দিকের যানবাহনগুলো বাড্ডা লিংক রোড হয়ে গুলশান ১-গুলশান-২ হয়ে উত্তরার দিকে যাওয়া যাবে। অথবা

‎ ৩. রামপুরার দিক থেকে এসে নতুন বাজার হয়ে গুলশান-২ দিয়ে উত্তরের দিকে যাওয়া যাবে। আর যারা রামপুরার দিকে যাবেন তারা ওপরের ভাইস ভারসা রুটে কুড়াতলী হয়ে মহাখালী রুটে কাকলী হয়ে অথবা আমতলী হয়ে অথবা তেজগাঁও হয়ে গন্তব্যে যেতে পারবেন।

