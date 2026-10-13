চকবাজারে আগুন: শুধু একটি গোডাউনেই কোটি টাকার মালামাল পুড়ে ছাই

পুরান ঢাকার চকবাজারে মনসুর খান প্লাজার ষষ্ঠ তলা করিম ব্যাগ হাউস নামে একটি গোডাউন ছিল। যেখানে রাখা ছিল কোটি টাকার পণ্য। কিন্তু গতকাল সোমবার এই মার্কেটে লাগা আগুন গোডাউনটি প্রায় সব মালামাল পুড়ে গেছে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিন ক্ষতিগ্রস্ত করিম ব্যাগ হাউসের স্বত্বাধিকারী আব্দুল করিম জানান, গোডাউনেই ১ কোটি ১০ লাখ টাকার বেশি মালামাল পুড়ে গেছে।
তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ষষ্ঠ তলায় তাঁর ব্যাগের গোডাউন ছিল। সেখানে ১ কোটি ১০ লাখ টাকার বেশি মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ এর চেয়ে কম হবে না, বরং আরও বেশি হতে পারে।
জানা যায়, মনসুর খান প্লাজার বিভিন্ন তলায় থাকা ব্যাগ, পারফিউম ও কসমেটিকসের গোডাউন পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পাশের আরএম প্লাজার ষষ্ঠ ও সপ্তম তলাও আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এসব গোডাউনে কোটি কোটি টাকার মালামাল ছিল বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।
এর আগে সকালে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মনসুর খান প্লাজাসহ ওই ভবনগুলোতে ১২ থেকে ১৪টি গোডাউন রয়েছে। এর মধ্যে সাত-আটটি দোকানও রয়েছে। এসব দোকানের মালামাল সব পুড়ে যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণ আসলেও ভেতর এখনো ধোঁয়াচ্ছন্ন।
ব্যবসায়ীরা জানান, মনসুর খান প্লাজার প্রথম থেকে তৃতীয় তলা পর্যন্ত মার্কেট রয়েছে। এর ওপরের তলাগুলোতে মূলত গোডাউন। আগুনে এসব গোডাউনে থাকা ব্যাগ, পারফিউম, কসমেটিকস ও ইলেকট্রনিকস পণ্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
পাশের আরএম টাওয়ারের দোকানি নূর মোহাম্মদ নাহিদ আজকের পত্রিকাকে জানান, মনসুর খান প্লাজার গা ঘেঁষে পাশে আরএম টাওয়ারে খেয়া কসমেটিকসের মালামাল ভবনটির চতুর্থ থেকে সপ্তম তলা পর্যন্ত রাখা ছিল। এর মধ্যে ষষ্ঠ ও সপ্তম তলায় আগুন লেগে মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখনো আগুন রয়েছে। এসব ভবনে ৬০-৭০ জন কাজ করেন।
ব্যবসায়ীদের দাবি, মনসুর খান প্লাজা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে তা পাশের আরএম প্লাজায় ছড়িয়ে পড়ে। মনসুর খান প্লাজায় ব্যাগ ও ইলেকট্রনিকসসহ বিভিন্ন পণ্যের গোডাউন ছিল। অন্যদিকে আরএম প্লাজায় জুয়েলারি ও ছাতার গোডাউন ছিল বেশি। ভবনটির দ্বিতীয় তলার দোকান ছাড়া অন্য তলাগুলোতে গোডাউন রয়েছে।
ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ফয়সাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, পানির সংকটের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে। তাপমাত্রাও বেড়ে গেছে। আরএম টাওয়ারের ষষ্ঠ ও সপ্তম তলায় এখনো আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। মনসুর খান প্লাজার ষষ্ঠ তলার একটি অংশ পুড়ে গেছে।
মনসুর খান প্লাজার আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা গোডাউনের মালিক মোহাম্মদ রাজু আজকের পত্রিকাকে বলেন, আগুন লাগার পর তাঁরা সহজে চকবাজারে ঢুকতে পারেননি। রাস্তা সরু ও বদ্ধ থাকায় আগুন এখনো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। ফায়ার সার্ভিস দ্রুত চলে এলে ক্ষয়ক্ষতি কমানো যেত।
আরও পড়ুন:
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসা এক নারীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে করা মামলায় এখনো গ্রেপ্তার হননি অভিযুক্ত ওয়ার্ড বয় করিম সরকার (২৯)। এদিকে ঘটনার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনো তদন্ত কমিটিও গঠন করেনি। তবে বিষয়টি জেলা সিভিল সার্জনকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপ১৮ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে তুহিন হত্যা মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) সকালে আইভী স্বশরীরে আদালতে হাজির হন। মামলাটির শুনানি করেন নারায়ণগঞ্জ দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবু শামীম আজাদ। শুনানি শেষে আদালত আই১৯ মিনিট আগে
সরকারি সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী, ভূমির মালিকদের খতিয়ান, পরচা, নকশাসহ বিভিন্ন সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে সরেজমিন খানসামা সহকারী সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার কার্যালয়ে কোনো সিটিজেন চার্টার চোখে পড়েনি। অনলাইনে প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকা এবং সেবাসংক্রান্ত নির্দেশনা দৃশ্যমান না হওয়ায় সেবাগ্রহীতাদের...৪৩ মিনিট আগে
পরিদর্শনকালে কারখানার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (ডিএস) শাহ সুফি নূর মোহাম্মদকে উদ্দেশ করে ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, ‘এখানে জানালার যেভাবে সংস্কার করা হচ্ছে, এর চেয়ে অনেক ভালো কাজ ছোটখাটো যেকোনো ওয়ার্কশপেও করা সম্ভব। আপনার নিজের বাড়ির জানালার সংস্কারকাজ হলে কি এভাবে অবহেলাভরে কাজ করতেন?’১ ঘণ্টা আগে