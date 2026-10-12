Ajker Patrika
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ঢাকা

চকবাজারে মার্কেটে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৫ ইউনিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ২২
চকবাজারে মার্কেটে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৫ ইউনিট
প্রতীকী ছবি

পুরান ঢাকার চকবাজারে মনজুর খান প্লাজা নামের একটি মার্কেটে আগুন লেগেছে। আজ সোমবার বিকেল ৫টার দিকে মার্কেটটির ষষ্ঠ তলার একটি দোকানে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট কাজ করছে।

আজ সন্ধ্যায় ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম বলেন, বিকেল ৫টা ৪ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এরপর বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইউনিটগুলো আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে কোনো তথ্য জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীআগুনঢাকা বিভাগচকবাজারফায়ার সার্ভিস
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