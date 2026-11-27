দুই জার মধ্যে দৈনিক ঝগড়া, দুজনকেই হত্যা করে পুঁতে রাখলেন দুই ভাই
ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের গুমলা জেলায় পারিবারিক কলহের জেরে নিজেদের স্ত্রীদের হত্যা করে মরদেহ পার্শ্ববর্তী জেলার জঙ্গলে পুঁতে রাখার অভিযোগে দুই সহোদর ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত দুই ভাইয়ের মা-বাবাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত দুই নারী হলেন মিনি প্রিয়া (২৮) ও রাধিকা কুমারী (২০)। গ্রেপ্তারকৃত দুই ভাইয়ের নাম শিব শঙ্কর সাহু ও নবীন সাহু। তাঁদের মা-বাবা সমেশ্বর সাহু এবং তিলেশ্বরী দেবীকেও এই মামলায় আটক করা হয়েছে।
গুমলার পুলিশ সুপার (এসপি) হারিস বিন জামা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, পেশায় অ্যাম্বুলেন্সচালক শিব শঙ্কর সাহু এবং তাঁর ভাই নবীন সাহু গত সোমবার (২৩ নভেম্বর) তাঁদের স্ত্রীদের হত্যা করেন। এরপর শিব শঙ্করের অ্যাম্বুলেন্সে করে মরদেহ দুটি পার্শ্ববর্তী সিমডেগা জেলার একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, দুই জার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক বিরোধ ও ঝগড়া চলছিল, যা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। তবে পুলিশের দাবি, হত্যাকাণ্ডের মাত্র দুই দিন আগেই ওই দুই নারীর মধ্যকার বিরোধ মিটমাট হয়ে গিয়েছিল।
পুলিশ সুপার হারিস বিন জামা বলেন, ‘মঙ্গলবার ওই দুই ভাই প্রথমে পুলিশকে জানান যে তাঁদের স্ত্রীরা কিছু না জানিয়েই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। তবে পুলিশের টানা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে তাঁরা হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেন।’
অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে পুলিশ সিমডেগার জঙ্গল থেকে মাটি খুঁড়ে দুই নারীর মরদেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।
পুলিশ জানায়, সোমবার সকাল ৯টার দিকেও নিহত নারীদের পরিবারের সদস্যরা তাঁদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন এবং সে সময় সবকিছু স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল।
তদন্তের অংশ হিসেবে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত কুঠার এবং মরদেহ বহনের কাজে ব্যবহৃত অ্যাম্বুলেন্সটি জব্দ করেছে পুলিশ। ঘটনাটি নিয়ে বিস্তারিত আইনি প্রক্রিয়া ও তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।