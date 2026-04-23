মহাখালীতে বাসের ধাক্কায় নিহত দুজনের পরিচয় শনাক্ত

রাজধানীর মহাখালী সেতু ভবনের সামনে ফুটওভার ব্রিজে বাসের ধাক্কায় নিহত দুই ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করেছে পুলিশ। নিহতরা হলেন সাগর মিয়া (৩৫) ও মুসলিম উদ্দিন (৭৪)।
পুলিশ জানায়, তাঁরা দুজনই সিটি করপোরেশনের ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। নিহত সাগর মিয়ার বাড়ি গাইবান্ধার সাদুল্লাহপুর উপজেলার মহিশবন্দি গ্রামে। তাঁর বাবার নাম চান মিয়া। অপরদিকে মুসলিম উদ্দিনের পরিচয়পত্রে মিরপুরের আহম্মদনগর ঈশাখা রোডের ঠিকানা পাওয়া গেছে।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বনানী থানা-পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে রাখা হয়।
বনানী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রফিকুল ইসলাম জানান, জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে এবং স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার সময় তাঁরা সড়কে কাজ করছিলেন। এতে আরও ৩ থেকে ৪ জন আহত হয়েছেন, যাদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
এর আগে বিকেলে মহাখালী থেকে গাজীপুরগামী ‘ভূঁইয়া পরিবহন’-এর একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা ফুটওভার ব্রিজে সজোরে ধাক্কা দেয়। স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী, বাসটিতে তৃতীয় লিঙ্গের কিছু ব্যক্তি উঠতে চাইলে চালক ও বাসের হেলপার বাধা দেয়। হাতাহাতির একপর্যায়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা ফুটওভার ব্রিজে সজোরে ধাক্কা দেয়। এ সময় সড়কে আগে থেকে কাজ করা সিটি করপোরেশনের দুই শ্রমিক বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারান।
