Ajker Patrika
বেসরকারি

কাজী ফার্মস গ্রুপে আকর্ষণীয় বেতনে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 
কাজী ফার্মস গ্রুপে আকর্ষণীয় বেতনে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকায়
প্রতীকী ছবি

কাজী ফার্মস গ্রুপ সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অ্যাকাউন্টস বিভাগে ‘ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৮ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস।

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্সে বিবিএ ও এমবিএ এবং সিএ (সিসি) ডিগ্রি থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ৬–৮ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ দেওয়া হবে।

অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, অর্জিত ছুটি নগদায়ন, মোবাইল বিল ভাতা, হ্যান্ডসেট ভাতা, বিবাহ ভাতা, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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