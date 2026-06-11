Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া
নতুন সূচিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে শুধু ওয়ানডে খেলবে অজিরা। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ নারী দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সূচিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। নিগার সুলতানা জ্যোতিদের বিপক্ষে পূর্বনির্ধারিত তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজটি বাতিল করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। এখন শুধু তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল।

আগামী অক্টোবরে প্রথমবার দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফর করবে বাংলাদেশ নারী দল। এই সফরে ওয়ানডের পাশাপাশি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। তবে সূচি সমন্বয়ের কারণে সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজটি আর থাকছে না।

আসন্ন আইসিসি নারী চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সূচি পুনর্বিন্যাসের কারণে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ বাদ দিয়েছে সিএ। টুর্নামেন্টটি আগে শ্রীলঙ্কায় জুন-জুলাইয়ে হওয়ার কথা থাকলেও আইসিসির সবশেষ সিদ্ধান্তে সেটা এগিয়ে ফেব্রুয়ারিতে আনা হয়েছে। এই সময় পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সূচিতেও।

সিএ জানিয়েছে, সূচি বদলের সিদ্ধান্তে সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড। পাশাপাশি নিউজিল্যান্ডকে দুই দফা সফরে রাজি করাতে পারায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। সিএ’র বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে নিউজিল্যান্ড দুই বার অস্ট্রেলিয়া সফর করতে রাজি হওয়ায় কৃতজ্ঞ।’

আগের সূচি অনুযায়ী, ৯ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ব্রিসবেন ও সিডনিতে তিনটি ওয়ানডে এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার। টি-টোয়েন্টি সিরিজ বাতিল হওয়ায় দুই দলের সিরিজ শেষ হবে ১৪ অক্টোবর। নতুন সূচিতে ৯, ১১ ও ১৪ অক্টোবর ব্রিসবেনের অ্যালান বোর্ডার ফিল্ডে ওয়ানডে খেলবে দুই দল।

বিষয়:

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