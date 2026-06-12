বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে রংপুর বিভাগে শ্রেষ্ঠ পীরগঞ্জের কাব্য

৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত ১০ম বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও কুইজ প্রতিযোগিতায় উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ধারাবাহিক সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী খুদে বিজ্ঞানী আ ন ম আতিফ আল হাসান কাব্য।
উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জনের পর বিভাগীয় পর্যায়ে রংপুর বিভাগের আট জেলার প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে কাব্য।
কাব্যর বাবা মরহুম অহিদুজ্জামান রিওন সাবেক সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ও মা মোছা. আবিদা সুলতানা সাগরিকা পীরগঞ্জ সরকারি শাহ আব্দুর রউফ কলেজের প্রভাষক।
সে ২০২৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী। বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে কাব্য পীরগঞ্জের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তার এই অসাধারণ সাফল্যে পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়সহ সমগ্র পীরগঞ্জবাসী গর্বিত।
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