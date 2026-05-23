Ajker Patrika
ঢাকা

পল্লবীতে শিশু হত্যা: তদন্ত কর্মকর্তাকে ফরেনসিক প্রতিবেদন দিয়েছে সিআইডি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ মে ২০২৬, ২২: ০০
পল্লবীতে শিশু হত্যা: তদন্ত কর্মকর্তাকে ফরেনসিক প্রতিবেদন দিয়েছে সিআইডি

রাজধানীর পল্লবীতে শিশু হত্যার ঘটনায় ডিএনএ, ময়নাতদন্ত ও ভিসেরা প্রতিবেদন তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ শনিবার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান।

জসীম উদ্দিন বলেন, ডিএনএ, ময়নাতদন্ত ও ভিসেরা রিপোর্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সিআইডির পক্ষ থেকে ফরেনসিক রিপোর্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ১৯ মে সকালে রাজধানীর পল্লবী থানা এলাকার একটি বাসায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় এক শিশু। ওই দিন সন্ধ্যায় হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত সোহেল রানাকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে তাঁর সহযোগী স্ত্রী স্বপ্না আক্তারকে তাঁদের ওই বাসা থেকেই সকালে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

এই ঘটনার পরদিন পল্লবী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন নিহত শিশুটির বাবা আব্দুল হান্নান মোল্লা (৫৫)। বৃহস্পতিবার শিশুটিকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার শিয়ালদিতে দাফন করা হয়।

আজ বিকেলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পল্লবী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অহিদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা চার্জশিট প্রস্তুত করছি। আগামীকালই (রোববার) আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হবে।’

আরো পড়ুন:

বিষয়:

ধর্ষণহত্যাসিআইডিশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত নেতার ডাকা খেয়াঘাট দখলে নিলেন বিএনপির আহ্বায়ক

তেল বেচতে ভারতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বাণিজ্য ও কূটনীতির জট খুলবে কি

চীনে কয়লাখনিতে বিস্ফোরণে নিহত ৯০, এক দশকের মধ্যে সর্বাধিক প্রাণহানির রেকর্ড

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদনকারীদের ফিরতে হবে নিজ দেশে

কোরবানির গরু হাটে হঠাৎ জ্ঞান হারালে করণীয় কী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

ভোলার সাবেক এমপি ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন মারা গেছেন

ভোলার সাবেক এমপি ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন মারা গেছেন

‘গাজা গণহত্যায়’ ইসরায়েলকে অস্ত্র দিয়েছে ভারত-ব্রাজিলসহ ৫১ দেশ

‘গাজা গণহত্যায়’ ইসরায়েলকে অস্ত্র দিয়েছে ভারত-ব্রাজিলসহ ৫১ দেশ

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদন

সম্পর্কিত

৪৮ ঘণ্টায় শিশু ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার ৫ ঘটনা, ৫ অভিযুক্তই গ্রেপ্তার

৪৮ ঘণ্টায় শিশু ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার ৫ ঘটনা, ৫ অভিযুক্তই গ্রেপ্তার

উলিপুরে ভিজিএফের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ, ১০ কেজির বদলে দেওয়া হচ্ছে ৮ কেজি

উলিপুরে ভিজিএফের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ, ১০ কেজির বদলে দেওয়া হচ্ছে ৮ কেজি

সরকার জন-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে: মিয়া গোলাম পরওয়ার

সরকার জন-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে: মিয়া গোলাম পরওয়ার

ফকিরহাটে বালতির পানিতে চুবিয়ে শিশু হত্যার অভিযোগ, সৎমা আটক

ফকিরহাটে বালতির পানিতে চুবিয়ে শিশু হত্যার অভিযোগ, সৎমা আটক