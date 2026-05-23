সরকার জন-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে: মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, সরকার জনগণের ভাষা না বুঝে জন-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। তাই জনগণ মন্ত্রীদের দেখে ভুয়া ভুয়া বলে স্লোগান দিচ্ছে।
শনিবার (২৩ মে) বরিশাল মহানগর জামায়াতের দুই দিনব্যাপী রুকন শিক্ষাশিবিরের সমাপনী অনুষ্ঠানে মিয়া গোলাম পরওয়ার এসব কথা বলেন।
নগরীর লাইন রোডে একটি কমিউনিটি সেন্টারে শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মহানগর সভাপতি জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর।
গোলাম পারওয়ার বলেন, ‘সরকারি দল জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিজেরাই ভঙ্গ করেছে। সাংবিধানিক পথসমূহ জুলুমের হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর হাতে অসীম ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে। এর মাধ্যমে কখনোই ভারসাম্যপূর্ণ সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না।’
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও বরিশাল অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক অ্যাডভোকেট মুয়াযয্ম হোসাইন হেলাল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ সেক্রেটারি ডক্টর শফিকুল ইসলাম মাসুদ এমপি, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও নড়াইল জেলা আমির আতাউর রহমান বাচ্চু এমপি, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মাওলানা এ টি এম ফকরুদ্দিন খান রাজি।
