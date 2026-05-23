৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ মে ২০২৬, ২১: ৫৭
সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে গণপরিবহনের চালকদের কর্মঘণ্টা নিয়ে কঠোর নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। নির্ধারিত সময়ের বেশি গাড়ি চালানো হলে সংশ্লিষ্ট চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংস্থাটি।

শনিবার (২৩ মে) বিআরটিএর পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিশেষ সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মোটরযান আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী কোনো চালক একটানা পাঁচ ঘণ্টার বেশি যানবাহন চালাতে পারবেন না। পাঁচ ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পর তাঁকে অন্তত ৩০ মিনিট বিশ্রাম নিতে হবে। এরপর একই দিনে সর্বোচ্চ আরও তিন ঘণ্টা গাড়ি চালানোর অনুমতি থাকবে। সে হিসাবে একজন চালক দিনে মোট ৮ ঘণ্টার বেশি এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বলে জানিয়েছে বিআরটিএ।

সংস্থাটি বলছে, দীর্ঘ সময় বিশ্রামহীনভাবে গাড়ি চালানোর কারণে চালকদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি তৈরি হয়, যা সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। তাই যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পরিবহন মালিক ও চালকদের নির্ধারিত কর্মঘণ্টা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কোনো মালিক যদি চালককে অতিরিক্ত সময় গাড়ি চালাতে বাধ্য করেন অথবা কোনো চালক আইন অমান্য করে নির্ধারিত সময়ের বেশি গাড়ি চালান, তাহলে বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করবে।

এ ছাড়া উৎসব বা বিশেষ সময়ে সড়ক ও মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজন হলে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নির্ধারিত নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছে বিআরটিএ।

