রামিসার হত্যাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আগামী এক মাসের মধ্যে নিশ্চিত করব: প্রধানমন্ত্রী

রাজধানীর পল্লবীতে নৃশংসভাবে শিশু হত্যার বিচার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ‘এই ধরনের শিশু নির্যাতন বা নারী নির্যাতন বর্তমান সরকার কোনোভাবে মেনে নেবে না। বর্তমান সরকার আইন অনুসারে এই বিচার সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করবে ইনশা আল্লাহ। রামিসার হত্যাকারীর বিচার আগামী এক মাসের মধ্যে নিশ্চিত করব এবং সেই সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো ব্যক্তি বা মানুষ এইভাবে শিশু নির্যাতন করার সাহস না পায়।’
আজ শনিবার ত্রিশালে নজরুল একাডেমি মাঠে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘একটি নিরাপদ, রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদেরকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।’
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নজরুল পদক-২০২৫ প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী। পুরস্কার হিসেবে ২ লাখ টাকা ও রৌপ্যপদক দেওয়া হয়।
শনিবার বিকেলে জাতীয় পর্যায়ে তিন দিনব্যাপী কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন ময়মনসিংহ-৭ ত্রিশাল আসনের সংসদ সদস্য ডা. মাহাবুবুর রহমান লিটন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কবির নাতনি খিলখিল কাজী।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শরিফুল আলম, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব কানিজ মওলা, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের প্রশাসক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স।
