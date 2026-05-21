দেশে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে এনসিপির মশাল মিছিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় বাংলামোটরে এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের (অস্থায়ী) সামনে থেকে মশাল মিছিলটি শাহবাগে গিয়ে শেষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর পল্লবীর ঘটনাসহ দেশের সকল ধর্ষণ ও হত্যার বিচারের দাবিতে মশাল মিছিল করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ঢাকা মহানগর উত্তরের নেতা–কর্মীরা। মিছিলটি বাংলামোটর থেকে শাহবাগে গিয়ে শেষ হয়। মশাল মিছিলে নেতা–কর্মীরা ‘তনু-রামিসা-আছিয়া, বিচার থাকে ঝুলিয়া’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

আজ বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় বাংলামোটরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের (অস্থায়ী) নিচে প্রাথমিক সমাবেশ শেষে মশাল মিছিল শুরু হয়।

সমাবেশে এনসিপির কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, মিরপুরের পল্লবীর শিশুটি, ক্যান্টনমেন্টে তনু, বসুন্ধরায় মুনিয়া কিংবা ঢাবির ছাত্রী নিপীড়ন ও হত্যার শিকার হয়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নেতাকে খুশি করার নামে যৌন নিপীড়ন ঘটে।

এনসিপির এ নেতা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে বলব– এই বিষয়ে দলের থেকে তদন্ত করে সকলকে আটক করতে হবে। ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার বাস্তবায়ন করতে হবে। সকল রাজনৈতিক দলে ‘যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেল’ গঠন করতে হবে।

ঢাকা মহানগর উত্তর এনসিপির ভারপ্রাপ্ত সদস্যসচিব সাদিয়া ফারজানা দিনা বলেন, আমাদের দেশে নারীদের নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে।

সমাবেশে ঢাকা মহানগর উত্তর এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল মনসুরের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন—সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম, যুবশক্তির পশ্চিমের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম তুহিন।

মশাল মিছিলে উপস্থিত ছিলেন—জাতীয় নারীশক্তির কেন্দ্রীয় সদস্য তাহমিনা শারমিন জুথি, ঢাকা মহানগর উত্তর এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ওমর ফারুক, ওয়াহিদ আলম, খালেদা আক্তার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নুর আমিন খান, যুগ্ম সদস্যসচিব ওয়াহিদুজ্জামান সুমন, পল্লবী থানা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী রেহেনা আক্তার রুমা প্রমুখ।

