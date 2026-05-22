পল্লবীতে শিশু হত্যার দ্রুত বিচার দাবিতে মিরপুরে বিক্ষোভ

রাজধানীর পল্লবীতে ধর্ষণের পর শিশু হত্যার ঘটনায় বিচার দাবিতে বিক্ষোভ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর পল্লবীতে ওই শিশুর বাসার সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে বেলা ২টার পর মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে বিক্ষোভ করা হয়। এতে ওই এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।
বিক্ষোভকারীরা শিশু হত্যার বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি জানান। এ সময় তাঁরা নানা স্লোগান দেন।
এক বিক্ষোভকারী বলেন, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সাত দিন নয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামিদের ফাঁসি দিতে হবে। দেশে বিচারের দীর্ঘসূত্রতার কারণে এ ধরনের নৃশংস ঘটনা বারবার ঘটছে।
এদিকে মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে বিক্ষোভকারীরা অবস্থান নেওয়ায় সড়কে যান চলাচলে ধীরগতি দেখা গেছে। এতে প্রতিটি রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।
মিরপুর মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাজীব বলেন, ‘শিশু হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষুব্ধ জনতা বিক্ষোভ করছে। তবে কোনো ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা যেন না ঘটে, সে জন্য আমরা সতর্ক রয়েছি।’
গত মঙ্গলবার পল্লবীর একটি ভবনের তিনতলার একটি ফ্ল্যাট থেকে আট বছরের ওই শিশুর খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত ও প্রতিবেশী সোহেল রানা বুধবার আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। জবানবন্দিতে তিনি বলেন, শিশুটিকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়।
গতকাল রাতে ওই শিশুর পল্লবীর বাসায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এ সময় তিনি ঘটনার সুষ্ঠু ও দ্রুত তদন্ত নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন।
এদিকে ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সুষ্ঠু তদন্ত ও দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন দল ও সংগঠন। গতকালও মিরপুরে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করা হয়।
নওগাঁর মান্দায় একটি ইটভাটার বিষাক্ত ধোঁয়ায় বোরো ধান, আম, কাঁঠাল, লিচুসহ বিভিন্ন গাছের ক্ষতি হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা ইটভাটাটি অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ভাটার ধোঁয়ায় কৃষিজমি ও গাছপালার ক্ষতি হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।৬ মিনিট আগে
গতকাল (২১ মে) দৈনিক আজকের পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে ‘ঢাবিতে কর্মচারী নিয়োগে ১২ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।১০ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি পোশাক কারখানার ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক পরিবহনের বাসে চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও কৃষক দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন এবং কয়েকটি বাস ভাঙচুর করা হয়েছে। উভয় পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছে।১০ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে একটি বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে আহত ২২ জনের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের অভিযোগ, কুকুরের কামড়ানোর পর সময়মতো জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন বা স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা পাননি তাঁরা। সরকারি হাসপাতালে গিয়ে ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা...১৮ মিনিট আগে