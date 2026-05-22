পল্লবীতে শিশু হত্যার দ্রুত বিচার দাবিতে মিরপুরে বিক্ষোভ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ মে ২০২৬, ১৭: ৪৩
পল্লবীতে শিশু হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষুব্ধ জনতার বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর পল্লবীতে ধর্ষণের পর শিশু হত্যার ঘটনায় বিচার দাবিতে বিক্ষোভ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর পল্লবীতে ওই শিশুর বাসার সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে বেলা ২টার পর মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে বিক্ষোভ করা হয়। এতে ওই এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

‎বিক্ষোভকারীরা শিশু হত্যার বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি জানান। এ সময় তাঁরা নানা স্লোগান দেন।

‎এক বিক্ষোভকারী বলেন, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সাত দিন নয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামিদের ফাঁসি দিতে হবে। দেশে বিচারের দীর্ঘসূত্রতার কারণে এ ধরনের নৃশংস ঘটনা বারবার ঘটছে।

‎এদিকে মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে বিক্ষোভকারীরা অবস্থান নেওয়ায় সড়কে যান চলাচলে ধীরগতি দেখা গেছে। এতে প্রতিটি রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

‎মিরপুর মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাজীব বলেন, ‘শিশু হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষুব্ধ জনতা বিক্ষোভ করছে। তবে কোনো ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা যেন না ঘটে, সে জন্য আমরা সতর্ক রয়েছি।’

পল্লবীতে শিশুর মাথা বিচ্ছিন্ন: যৌন নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দিতেই হত্যা

গত মঙ্গলবার পল্লবীর একটি ভবনের তিনতলার একটি ফ্ল্যাট থেকে আট বছরের ওই শিশুর খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত ও প্রতিবেশী সোহেল রানা বুধবার আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। জবানবন্দিতে তিনি বলেন, শিশুটিকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়।

পল্লবীতে শিশু হত্যা: অভিযুক্ত সোহেলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান তাঁর বাবা

গতকাল রাতে ওই শিশুর পল্লবীর বাসায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এ সময় তিনি ঘটনার সুষ্ঠু ও দ্রুত তদন্ত নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন।

রোববারের মধ্যে চার্জশিট জমা দেবে পুলিশ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

এদিকে ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সুষ্ঠু তদন্ত ও দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন দল ও সংগঠন। গতকালও মিরপুরে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করা হয়।

মিরপুরধর্ষণঢাকা জেলাহত্যারাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবরশিশু
যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

