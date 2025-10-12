Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

মানবতাবিরোধী অপরাধ: অভিযুক্ত সেনাসদস্যদের বিচার দাবিতে জাহাঙ্গীরনগরে মানববন্ধন

জাবি প্রতিনিধি 
জাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত সেনাসদস্যদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচার নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

রোববার (১২ অক্টোবর) বেলা ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করেন তাঁরা। বাগছাস জাবি শাখার সংগঠক মোহাম্মদ রায়হানের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বক্তব্য দেন।

বাগছাসের জাবি শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়া উদ্দিন আয়ান বলেন, ‘বিগত ১৫ বছর ধরে ফ্যাসিবাদ সরকার, আওয়ামী লীগ সরকার, দেশে গুম-খুনের রাজত্ব চালিয়েছিল। তারা নির্বিচারে, নৃশংসভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। আমরা দেখেছি, এই গুম-খুনের সঙ্গে ভারত সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত ছিল। আমরা চাই ’২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে ভারতের আর দাদাগিরি না চলুক, দিল্লির তাঁবেদারি না চলুক।’

বাগছাস জাবি শাখার সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ও জাকসুর সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক আহসান লাবীব বলেন, ‘আমরা দেখেছি, বিগত ১৫ বছর কত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। কীভাবে তাদের ঘর থেকে তুলে এনে আয়নাঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে।’

বিষয়:

ঢাকা বিভাগমানবতাবিরোধী অপরাধজেলার খবরসেনাবাহিনীজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের: ৮ মিনিট বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণ জানাল নেসকো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

গাজায় অবস্থান পুনরুদ্ধার করছে হামাস, ইসরায়েলপন্থীদের দিচ্ছে শাস্তি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিল খুমেক হাসপাতাল, দুই আদেশ একই তারিখে

সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিল খুমেক হাসপাতাল, দুই আদেশ একই তারিখে

মানবতাবিরোধী অপরাধ: অভিযুক্ত সেনাসদস্যদের বিচার দাবিতে জাহাঙ্গীরনগরে মানববন্ধন

মানবতাবিরোধী অপরাধ: অভিযুক্ত সেনাসদস্যদের বিচার দাবিতে জাহাঙ্গীরনগরে মানববন্ধন

হারিয়ে যাওয়া বৃদ্ধাকে পরিবারের কাছে ফেরত দিল প্রশাসন

হারিয়ে যাওয়া বৃদ্ধাকে পরিবারের কাছে ফেরত দিল প্রশাসন

দুদকের মামলায় আসাদুজ্জামান নূরের জামিন নামঞ্জুর

দুদকের মামলায় আসাদুজ্জামান নূরের জামিন নামঞ্জুর