Ajker Patrika
ঢাকা

শাপলা চত্বরে হত্যাকাণ্ডের মামলা

দীপু মনি, মোজাম্মেল বাবু, ফারজানা রুপাকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দীপু মনি, মোজাম্মেল বাবু, ফারজানা রুপাকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি
সাবেক মন্ত্রী-ডা.দীপু-মনি,ফারজানা-রুপা ও-সাংবাদিক মোজাম্মেল হক বাবু। ছবি: সংগৃহীত

হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে ২০১৩ সালে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, সাংবাদিক মোজাম্মেল হক বাবু ও ফারজানা রুপাকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, আগামী ১০ দিনের মধ্যে তাদেরকে এক দিন করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। সেই সঙ্গে এই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১০ আগস্ট দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল।

প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন।

এই মামলার আসামিরা হলেন—দীপু মনি, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির, মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হক, পুলিশের সাবেক উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মোল্যা নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক মোজাম্মেল হক বাবু ও ফারজানা রুপাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছিল।

এই মামলার আসামিদের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর, সাবেক আইজিপি হাসান মাহমুদ খন্দকার, বেনজীর আহমেদ, গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকারসহ অনেকেই পলাতক।

গত ৭ মে চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘২০১৩ সালের হেফাজতের সমাবেশে হত্যাকাণ্ড ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। ফারজানা রুপা তাঁর সমীকরণ নামক একটা অনুসন্ধান রিপোর্ট প্রচার করেছেন কিছু বিতর্কিত মানুষের বক্তব্য নিয়ে। ৭১ টেলিভিশন, মোজাম্মেল বাবু এবং ফারজানা রুপাদের ভূমিকা ছিল হেফাজতে ইসলামের ঘটনাটাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা। তারা পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক এবং সিস্টেমেটিক্যালি প্ল্যান ওয়াইজ এসব কাজ করেছে। ফারজানা রুপা বরাবরই বিতর্কিত ভূমিকায় থাকতেন।’

হেফাজতের ঘটনায় হত্যাকাণ্ডের শিকার ৫৮ জনের পরিচয় তদন্ত সংস্থা নিশ্চিত করেছে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

ডা. দীপু মনিঢাকা জেলাঅপরাধরাজধানীঢাকা বিভাগমামলামানবতাবিরোধী অপরাধজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত