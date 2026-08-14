Ajker Patrika
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শেরপুর

রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল-দোকান বন্ধের নির্দেশনা প্রচারণায় শেরপুর জেলা প্রশাসন

শেরপুর প্রতিনিধি
রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল-দোকান বন্ধের নির্দেশনা প্রচারণায় শেরপুর জেলা প্রশাসন
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় শপিং মল-দোকান বন্ধের নির্দেশনা প্রচারণায় জেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে শেরপুরে মাঠে নেমেছেন জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপার (এসপি)। সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল, মার্কেট ও দোকানপাট বন্ধ নিশ্চিত করতে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জেলা শহরের বিভিন্ন বাজার ও বিপণিবিতানে সচেতনতামূলক প্রচার চালান তাঁরা।

জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিন ও পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম শহরের নিউমার্কেট, শহীদ বুলবুল সড়ক, রঘুনাথ বাজার, নয়ানী বাজার ও বটতলা এলাকা পরিদর্শনে যান। এ সময় তাঁরা ব্যবসায়ীদের রাত ৮টার মধ্যে দোকানপাট বন্ধ করার বিষয়টি অবহিত করেন এবং তা অনুসরণের আহ্বান জানান।

পরিদর্শনকালে জেলা পরিষদের প্রশাসক এ বি এম মামুনুর রশিদ পলাশ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নাসরিন আক্তার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহমুদুল হাসান ও শেরপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ হাসান বাদলসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিন জানান, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল ও দোকানপাট বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে সব ধরনের আলোকসজ্জা ও আলোকিত বিলবোর্ড বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে খাবারের দোকান, হাসপাতাল ও ওষুধের দোকানসহ জরুরি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এই আদেশের আওতামুক্ত থাকবে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

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