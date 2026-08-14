চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ মধ্যবয়সী গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে ১০০ টাকার লোভ দেখিয়ে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আবদুল বাতেন (৫২) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার বাতেন উপজেলার ক্ষিদ্রমাটিয়া দক্ষিণপাড়া গ্রামের মৃত মনিরুল ইসলামের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী শিশুটি স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে সে বাড়ির পাশের একটি দোকানে কেনাকাটা করতে যায়। বাড়ি ফেরার পথে বাতেন তাকে ১০০ টাকার লোভ দেখিয়ে পাশের একটি ঘাসখেতে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এ সময় শিশুটির চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে বাতেন পালিয়ে যান।
বেলকুচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোক্তারুজ্জামান জানান, ধর্ষণের এ ঘটনায় শিশুটির বাবা বাদী হয়ে মামলা করেছেন। মামলার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে আসামি বাতেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শুক্রবার সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আমেনা বলেন, ‘আমার স্বপ্ন ভালো একটি কলেজে পড়াশোনা করে ডাক্তার হওয়া। আমার বাবার তেমন সামর্থ্য নেই। তবে আমি চেষ্টা চালিয়ে যাব।’১৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি জাহাজভাঙা কারখানায় স্ক্র্যাপ জাহাজ কাটার সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১০ শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহত শ্রমিকদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।২৬ মিনিট আগে
কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মো. সিয়াম (১৯) নামে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।৩৩ মিনিট আগে
সাম্প্রতিক নাশকতা তৎপরতায় আলোচিত নব্য জেএমবির সদস্যরা শিল্পকারখানায় ব্যবহারের কথা বলে পুরান ঢাকার বিভিন্ন রাসায়নিকের (কেমিক্যাল) দোকান থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলেন। পরে এসব উপকরণ দিয়ে দূরনিয়ন্ত্রিত বোমা বা আইইডি তৈরি করেন তাঁরা। কম বিস্ফোরক ব্যবহার করে শক্তিশালী বোমা তৈরির প্রযুক্তির দিকে...৪৩ মিনিট আগে