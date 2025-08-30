‘বিপ্লবের প্রথম টার্গেট হবে জাতীয় পার্টির এই অফিস’—বিজয়নগরে সমাবেশে জুলাই মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জুলাই মঞ্চ নামের এক সংগঠন।
আজ শনিবার বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে সংগঠনটি। মিছিলে সংগঠনটির নেতা-কর্মীদের ‘ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, জাতীয় পার্টির আস্তানা’, ‘জাতীয় পার্টির আস্তানা, এই বাংলায় হবে না’ স্লোগান দিতে দেখা যায়।
সরেজমিন দেখা গেছে, জুলাই মঞ্চের মিছিল-সমাবেশ ঘিরে আজ দুপুরের পর থেকে উত্তেজনা বিরাজ করে ওই এলাকায়। এর আগে সকাল থেকে শতাধিক পুলিশ জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের আশপাশে অবস্থান নেয়। বেলা ৩টার দিকে জুলাই মঞ্চের ২০-২৫ জন নেতা-কর্মী কিছুক্ষণ পরপর মিছিল নিয়ে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনের রাস্তা দিয়ে বিজয়নগর নাইটিঙ্গেল মোড়ের দিকে যান। তাঁদের মিছিলকে কেন্দ্র করে পুলিশকে সতর্ক অবস্থান নিতে দেখা যায়।
মিছিল শেষে বিক্ষোভ সমাবেশে জুলাই মঞ্চের আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘বিপ্লব এখনো শেষ হয় নাই। নুর ভাইয়ের ওপর হামলার ঘটনায় আবার নতুন করে বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। বিপ্লবের প্রথম টার্গেট হবে জাতীয় পার্টির এই অফিস।
‘এক পায়ে মানুষ চলতে পারে না। আওয়ামী লীগ ডান পা হলে জাতীয় পার্টি হলো বাম পা। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হলেও জাতীয় পার্টি কেন এখনো নিষিদ্ধ হয় না? এই বাম পা দিয়ে ডান পাকে বাংলায় আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। গতকালের হামলায় জাতীয় পার্টির সঙ্গে কারা ছিল? জাতীয় পার্টিতে তো লোকজন নাই–এরা যুবলীগ, এরা ছাত্রলীগ। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশকে ভারতের হাতে তুলে দিয়ে কাশ্মীর বানানো। জুলাই যোদ্ধারা বেঁচে থাকতে এই বাংলাদেশকে কাশ্মীর হতে দেব না।’
এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে আরিফুল বলেন, ‘ইন্টেরিম, আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি। অনেক নাটক করেছেন। এক বছরে বিপ্লবীদের মধ্যে বিভক্তির বীজ বপন করেছেন। মানুষ এটা বুঝে গেছে। আপনারা প্রমাণ করেছেন, আপনারা বিপ্লবে তো নাই, বরং বিপ্লবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। বিপ্লবের “মহানায়ক” ভিপি নুরের ওপর হামলা করে আইসিইউতে পাঠানো হয়েছে।’
তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ভেঙে দিয়ে বিপ্লবী জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। তা না হলে জুলাই যোদ্ধারা আবার রাজপথে নামবে।
