Ajker Patrika

দুই অটোরিকশার সংঘর্ষে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিহত

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
মুহাম্মদ আকতার-উল-আলম। ছবি: সংগৃহীত
মুহাম্মদ আকতার-উল-আলম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার ধামরাইয়ে দুই অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ আকতার-উল-আলম (৫০) নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) সকালে ধামরাই উপজেলার ভাড়ারিয়া এলাকায় ধামরাই-কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মুহাম্মদ আকতার-উল-আলমের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী এলাকায়। তিনি আশুলিয়ার জিরানী এলাকার মান্নান কলেজ এলাকায় আব্দুর রহিম মেম্বারের বাড়িতে বসবাস করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আকতার-উল-আলম সকাল ৮টার দিকে ধামরাই আমতলা বাজার থেকে ঢুলিভিটা যাওয়ার জন্য সিএনজিচালিত অটোরিকশায় রওনা দেন। ভাড়ারিয়া রোডে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা অবস্থা সংকটাপন্ন দেখে দ্রুত গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের রেজিস্ট্রার রতনগীর কবীর জানান, দুর্ঘটনার পর তাঁর মাল্টিপল ইঞ্জুরি ছিল। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেই হাসপাতালে আনা হয়। আনার পরও একবার রেসপন্স করেছেন। হাসপাতালে আনার পর তিনি প্রায় ৩০ মিনিট জীবিত ছিলেন।

পরে দুপুর ১২টার দিকে মরদেহ সর্বশেষ কর্মস্থল গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হয়। সেখানেই তাঁর জানাজা সম্পন্ন হয়। এরপর দাফনের জন্য তাঁর জন্মস্থান টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়।

মৃত্যুর খবরে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবুল হোসেন শোক জানিয়েছেন।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. ওয়াহিদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, মুহাম্মদ আকতার-উল-আলমকে গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পেয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, আকতার-উল-আলম গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর্মরত ছিলেন। দীর্ঘদিন ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিষয়:

অটোরিকশাঢাকা বিভাগধামরাইসংঘর্ষজেলার খবরগণ বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ